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Belgium vs Senegal : എന്താപ്പൊ ഇവിടെയുണ്ടായെ... 3 മിനിറ്റിൽ കളിതിരിച്ച് ബെൽജിയം, എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ പെനാൽറ്റി, സെനഗലിനെ കീഴടക്കി പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ
85 മിനിറ്റ് വരെ രണ്ടു ഗോളുകള്ക്ക് പിന്നില് നിന്ന ശേഷമാണ് യൂറോപ്യന് വമ്പന്മാരായ 'റെഡ് ഡെവിള്സ്' മത്സരത്തിലേക്ക് അത്ഭുതകരമായി തിരിച്ചുവന്നത്.
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ തിരിച്ചുവരവുകളിലൊന്നിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് സിയാറ്റില് സ്റ്റേഡിയം! ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ നോക്കൗട്ട് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) പോരാട്ടത്തില് ആഫ്രിക്കന് കരുത്തരായ സെനഗലിനെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ട മത്സരത്തില് രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്ക്ക് തകര്ത്ത് ബെല്ജിയം പ്രീ-ക്വാര്ട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. 85 മിനിറ്റ് വരെ രണ്ടു ഗോളുകള്ക്ക് പിന്നില് നിന്ന ശേഷമാണ് യൂറോപ്യന് വമ്പന്മാരായ 'റെഡ് ഡെവിള്സ്' മത്സരത്തിലേക്ക് അത്ഭുതകരമായി തിരിച്ചുവന്നത്. 125-ാം മിനിറ്റില് ക്യാപ്റ്റന് യൂറി ടീലേമാന്സ് നേടിയ പെനാല്റ്റി ഗോളാണ് ബെല്ജിയത്തിന് നാടകീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ബെല്ജിയം - 3 (റൊമേലു ലുക്കാക്കു 86', യൂറി ടീലേമാന്സ് 89', 120+5' (Pen)
സെനഗല് - 2 (ഹബീബ് ദിയാര 24', ഇസ്മായില സാര് 51')
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതല് തന്നെ ബെല്ജിയം മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി കളം നിറഞ്ഞെങ്കിലും സക്തമായ സെനഗല് പ്രതിരോധം ബെല്കിയത്തിന് മുന്നില് പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടി. ഒന്പതാം മിനിറ്റില് ട്രൊസ്സാര്ഡ് ബെല്ജിയത്തിനായി ഗോളിന്റെ വക്കില് വരെയെത്തിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. 24മത്തെ മിനിറ്റില് ഹബീബ് ഡയാരയിലൂടെ സെനഗല് ലീഡെടുത്തു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തില് (51-ാം മിനിറ്റ്) മൂസ്സ നിയാഖാതെയുടെ ഉഗ്രനൊരു ലോങ് പാസ് നെഞ്ചിലൊതുക്കി ബെല്ജിയം ഗോള്കീപ്പര് തിബോ കോര്ട്ടോയിസിനെ മറികടന്ന് ഇസ്മായില സാര് സെനഗലിനായി രണ്ടാം ഗോളും സ്വന്തമാക്കി.
യൂറി ടെയില്സ്മാനും റൊമാലു ലുക്കാക്കുവുയും കടന്നാക്രമണം നടത്തിയെങ്കിലും സെനഗലിന്റെ പ്രതിരോധക്കോട്ട മറികടക്കാനായില്ല. മത്സരം 85 മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടപ്പോഴും സ്കോര്കാര്ഡില് സെനഗല് 2 ഗോളുകളുടെ ലീഡിലായിരുന്നു. എന്നാല് 86-ാം മിനിറ്റില് തോമസ് മ്യുനിയറുടെ ക്രോസില് നിന്നും പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ലുക്കാക്കു ബെല്ജിയത്തിന് ജീവന് നല്കി. ഗോളിന്റെ ആവേശം അടങ്ങും മുന്പ് 89-ാം മിനിറ്റില് ലിയാന്ഡ്രോ ട്രൊസാര്ഡിന്റെ മനോഹരമായ ക്രോസില് നിന്നും ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ക്യാപ്റ്റന് യൂറി ടീലേമാന്സ് സമനില ഗോളും നേടി. ഇതോടെ മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടു.
125-ാം മിനിറ്റിലെ ഗോള്!
മത്സരം പെനാല്റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ അവസാന മിനിറ്റില് (120+2') ബോക്സിനുള്ളില് വെച്ച് ടീലേമാന്സിനെ സെനഗല് താരം ലാമിന് കമാര ഫൗള് ചെയ്തത്.നീണ്ട വാര് (VAR) പരിശോധനയ്ക്കൊടുവില് റഫറി ബെല്ജിയത്തിന് അനുകൂലമായി പെനാല്റ്റിയും വിധിച്ചു.കിക്കെടുത്ത ബെല്ജിയം നായകന് യൂറി ടീലേമാന്സ് പന്ത് സെനഗല് ഗോളി മോറി ദിയാവിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി പോസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് കോര്ണറിലേക്ക് അടിച്ചുകയറ്റിയതോടെ ബെല്ജിയം പ്രീ ക്വാര്ട്ടര് യോഗ്യത സ്വന്തമാക്കി.
ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ ടീമിനെ മുന്നില് നിന്ന് നയിച്ച നായകന് തന്നെയാണ് കളിയിലെ താരം. സെനഗലിലായി ഇസ്മായിലെ സാര് ഒരു ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റുമായി മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്.