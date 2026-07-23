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  4. India Seek Fresh Start as Zimbabwe Aim to Exploit Shreyas Iyer's Struggling Side in 1st T20I
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (15:17 IST)

എതിരാളികൾ സിംബാബ്‌വെ, വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തുമോ ഇന്ത്യ, ശ്രേയസിന് നിർണായകം

കഴിഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തില്‍ തിളങ്ങാനാവാതിരുന്ന വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്കും സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പര നിര്‍ണായകമാണ്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (15:20 IST)
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ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും അയര്‍ലന്‍ഡിലെയും നിരാശാജനകമായ പര്യടനങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വിജയവഴിയില്‍ തിരിച്ചെത്താനായി സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നു. 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ഹരാരെയിലാണ്. പുതിയ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ കീഴില്‍ ആദ്യത്തെ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യം. സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഇല്ലാതെയുള്ള ടീമാണ് ഇത്തവണ സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ ഇറങ്ങുന്നത്.
 
ലോകചാമ്പ്യന്മാര്‍ തങ്ങള്‍ തന്നെയെന്ന് വിളിച്ചുപറയാന്‍ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുമ്പോള്‍ സ്വന്തം മൈതാനത്തിന്റെ ആനുകൂല്യവും ഇന്ത്യയുടെ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും മുതലെടുക്കാനാണ് സിംബാബ്വെയുടെ ശ്രമം.  ഇതുവരെയും നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ക്ക് കീഴില്‍ വിജയം നേടാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനാല്‍ കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പരാജയഭീതിയോടെ കളിക്കരുതെന്നാണ് താരങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള സന്ദേശം. 
 
കഴിഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തില്‍ തിളങ്ങാനാവാതിരുന്ന വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്കും സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പര നിര്‍ണായകമാണ്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ തിരിച്ചുവരവാണ് സിംബാബ്വെ നടത്തുന്നത്. സിക്കന്ദര്‍ റാസയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ടീമിന് അടുത്തിടെ മറ്റ് ടീമുകള്‍ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്താന്‍ ആയിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം മൈതാനമെന്ന ആനുകൂല്യം മുതലെടുക്കാനായെങ്കില്‍ ഒരു അട്ടിമറി നടന്നാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ഒരു പോലെ പേസര്‍മാര്‍ക്കും ബാറ്റിങ്ങിനും അനുകൂലമാണ് ഹരാരെയിലെ പിച്ച്. പവര്‍ പ്ലേയിലെ പ്രകടനവും മധ്യനിരയിലെ നിയന്ത്രണവുമാകും മത്സരഫലത്തില്‍ നിര്‍ണായകമാവുക.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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