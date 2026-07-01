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സഞ്ജുവിനെയും അഭിഷേകിനെയും മാറ്റണ്ട, പക്ഷേ വൈഭവിനെ ഇറക്കണം തുറന്നടിച്ച് ഗവാസ്കർ
ഇനിയും വൈകരുത്. ഫോമിലല്ലാത്ത താരങ്ങളെ ബെഞ്ചിലിരുത്തി വൈഭവിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിപ്പിക്കണം.
അയര്ലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന് ടീം മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി ഇതിഹാസതാരമായ സുനില് ഗവാസ്കര്. ഇന്ത്യയുടെ യുവതാരമായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് പരമ്പരയില് അവസരം നല്കാത്തതാണ് ഗവാസ്കറിനെ ചൊടുപ്പിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം മുതല് വൈഭവ് ഇന്ത്യന് ടീമില് കളിക്കണമെന്നും ഗവാസ്കര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി പറയുന്നതാണ്. നിലവിലെ വൈഭവിന്റെ ഫോം പരിഗണിച്ച് അവന് ഇന്ത്യന് ടീമില് കളിക്കണം. ഒരു മത്സരത്തില് അഭിഷേകിനൊപ്പവും അടുത്ത മത്സരത്തില് സഞ്ജുവിനൊപ്പവും വൈഭവിന് ഓപ്പണ് ചെയ്യാനാകും. വൈഭവ് ഒറ്റയ്ക്ക് കളി ജയിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാന് പറയുന്നില്ല. ചിലപ്പോള് 10- 15 റണ്സിന് പുറത്തായേക്കാം. എന്നാല് ഒരു യുവതാരത്തെ പരീക്ഷിക്കാന് ഇതിലും മികച്ചൊരു അവസരമില്ല. ഇനിയും വൈകരുത്. ഫോമിലല്ലാത്ത താരങ്ങളെ ബെഞ്ചിലിരുത്തി വൈഭവിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിപ്പിക്കണം. ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു.
സഞ്ജുവിനെയോ അഭിഷേകിനെയോ പെട്ടെന്ന് മാറ്റുന്നത് ശരിയല്ല. എന്നാല് മധ്യനിരയില് നിന്നും ഒരാളെ മാറ്റിയാല് വൈഭവിനെ മൂന്നാം നമ്പറില് കളിപ്പിക്കാനാകും. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഞെട്ടിക്കണമെങ്കില് ഇന്ത്യ അതിന് തയ്യാറാകണം. വൈഭവ് ക്രീസില് നിലയുറപ്പിച്ചാല് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളര്മാര് നിഷ്പ്രഭരാകുമെന്നും ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു.ALSO READ: ഈ ടീമിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്താവുക സഞ്ജുവാകും, അയർലൻഡ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ വിമർശിച്ച് ആകാശ് ചോപ്ര