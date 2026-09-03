9000 റൺസിന് 90 റൺസ് മാത്രം അകലെ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ അഞ്ചാമനാകാൻ സഞ്ജു
ടി20 ഫോര്മാറ്റില് 9000 റണ്സെന്ന നാഴികകല്ലിലെത്താന് വെറും 90 റണ്സ് മാത്രമകലെ സഞ്ജു സാംസണ്. അഫ്ഗാനെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയില് 90 റണ്സ് കണ്ടെത്താനായാല് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാന് സഞ്ജുവിനാകും. നിലവില് 331 ഇന്നിങ്ങ്സില് നിന്ന് 30.61 ശരാശരിയിലും 139.69 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 8910 റണ്സാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലുള്ളത്. 8 സെഞ്ചുറികളും 55 അര്ധസെഞ്ചുറികളും ടി20 ഫോര്മാറ്റില് സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലുണ്ട്.
അഫ്ഗാനെതിരായ പരമ്പരയില് 90 റണ്സ് നേടാനായാല് 9000 ടി20 റണ്സ് നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യന് താരമാകാന് സഞ്ജുവിനാകും. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് 9000 റണ്സ് നെടുന്ന 35മത്തെ താരമായും സഞ്ജു മാറും.ALSO READ: 10 ഓവർ പന്തെറിയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏകദിന ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിവരവില്ല; ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ കടുത്ത നിബന്ധനയുമായി ബി.സി.സി.ഐ