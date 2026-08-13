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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (16:33 IST)

ചെന്നൈ ശ്രമിക്കുന്നത് അഴിച്ചുപണിക്കോ?, പുതിയ പരിശീലകൻ, നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ജു എത്തുമോ?

2023ല്‍ കിരീടം നേടിയ ശേഷം ഐപിഎല്ലില്‍ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും സ്വന്തമാക്കാന്‍ ചെന്നൈയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

Sanju Samson
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (14:52 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് 2027 സീസണിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴെ ആരംഭിച്ച് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സ്. പുതിയ സീസണിന് മുന്നോടിയായി ദീര്‍ഘകാലമായി ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് പരിശീലകനായ സ്റ്റീഫന്‍ ഫ്‌ലെമിങ് ടീം വിട്ടിരുന്നു. ഫ്‌ലെമിങ്ങിന് പകരം വിദേശ താരമാകും പുതിയ പരിശീലകനെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതിനിടെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സില്‍ നിന്നും ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും ചെന്നൈ സജീവമാക്കിയിരുന്നു.
 
 2023ല്‍ കിരീടം നേടിയ ശേഷം ഐപിഎല്ലില്‍ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും സ്വന്തമാക്കാന്‍ ചെന്നൈയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 സീസണിലും മോശം പ്രകടനമാണ് ടീം നടത്തിയത്. 2027ല്‍ ഐപിഎല്‍ താരലേലം നടക്കാനിരിക്കുന്നതിനാല്‍ അടിമുടി പരിഷ്‌കരിക്കാനാണ് ചെന്നൈ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതോടെ സഞ്ജു സാംസണെ ടീം അടുത്ത സീസണില്‍ നായകനാക്കുമോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളും സജീവമാണ്.
 
 കഴിഞ്ഞ സീസണുകളില്‍ നായകനായെങ്കിലും റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദിന് കീഴില്‍ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ചെന്നൈയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. സഞ്ജു സാംസണ്‍ ടീമിലെത്തിയതോടെ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ക്യാപ്റ്റന്‍സി മെറ്റീരിയല്‍ നിലവില്‍ ചെന്നൈയ്‌ക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഈ സാധ്യത ചെന്നൈ മുതലെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ടീമിനെ പരിക്ക് വലച്ചതിനാല്‍ തന്നെ താരങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്‌നസിലാകും ഇത്തവണ ചെന്നൈ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ വെയ്ക്കുക. അടുത്ത സീസണില്‍ എം എസ് ധോനി ടീമില്‍ തുടരില്ലെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ എം എസ് ധോനി മെന്ററെന്ന നിലയില്‍ ടീമില്‍ തുടരാനും സാധ്യതയേറെയാണ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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