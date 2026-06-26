  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Ireland beat India for 34 Runs
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (21:49 IST)

India vs Ireland 1st T20I: ചരിത്രമെഴുതി അയർലൻഡ്, നാണംകെട്ട് ശ്രേയസ്; ഇന്ത്യക്കു 34 റൺസ് തോൽവി

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അയർലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 182 റൺസ് നേടി

Ireland
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (21:49 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (21:51 IST)
google-news
Ireland

India vs Ireland 1st T20I: അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കു തോൽവി. ട്വന്റി 20 റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ഇന്ത്യയെ 12-ാം സ്ഥാനക്കാരായ അയർലൻഡ് 34 റൺസിനാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ ഇന്ത്യൻ നായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റം തോൽവിയോടെയായി. 
 
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അയർലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 182 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ 148 നു ഓൾഔട്ട്. ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയുടെ അർധ സെഞ്ചുറി പാഴായി. 20 പന്തിൽ ഏഴ് ഫോറും രണ്ട് സിക്‌സും സഹിതം 50 റൺസ് നേടിയ അഭിഷേക് ഇന്ത്യക്കു മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. സഹഓപ്പണർ സഞ്ജു സാംസൺ (അഞ്ച്), ഇഷാൻ കിഷൻ (ഒന്ന്), ശ്രേയസ് അയ്യർ (മൂന്ന്) എന്നിവർ അമ്പേ നിരാശപ്പെടുത്തി. തിലക് വർമ 21 പന്തുകൾ നേരിട്ടാണ് 19 റൺസ് നേടിയത്. ശിവം ദുബെ (14 പന്തിൽ 25), അക്‌സർ പട്ടേൽ (16 പന്തിൽ 15) പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും രക്ഷയുണ്ടായില്ല. വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ 12 പന്തിൽ ഒൻപത് റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. 
 
അയർലൻഡിനായി അയർലൻഡിനായി മാത്യു ഹൊള്ളാർഡ് നാല് ഓവറിൽ 28 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. മാത്യു ഹംഫ്രേയസിനും മൂന്ന് വിക്കറ്റ്. 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോ

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോഗ്രൂപ്പ് കെയിലെ നിര്‍ണായകമായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്ത് പോര്‍ച്ചുഗല്‍.

റിഷഭ് പന്ത് ലഖ്‌നൗ വിട്ടു, വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ; പകരം കുൽദീപ്

റിഷഭ് പന്ത് ലഖ്‌നൗ വിട്ടു, വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ; പകരം കുൽദീപ്2024 ലെ താരലേലത്തിൽ 27 കോടിക്കാണ് ലഖ്‌നൗ പന്തിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്

അമ്മയായതിന്റെ പേരില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കരിയര്‍ നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്‍മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസി

അമ്മയായതിന്റെ പേരില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കരിയര്‍ നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്‍മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസിവനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്രപരമായ മാറ്റം. പ്രസവത്തിന് ശേഷം താരങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ '6 Rs' മാർഗ്ഗരേഖയുമായി ഐസിസി.

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

India vs Ireland 1st T20I: ചരിത്രമെഴുതി അയർലൻഡ്, നാണംകെട്ട് ശ്രേയസ്; ഇന്ത്യക്കു 34 റൺസ് തോൽവി

India vs Ireland 1st T20I: ചരിത്രമെഴുതി അയർലൻഡ്, നാണംകെട്ട് ശ്രേയസ്; ഇന്ത്യക്കു 34 റൺസ് തോൽവിIndia vs Ireland 1st T20I: അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കു തോൽവി. ട്വന്റി 20 റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ഇന്ത്യയെ 12-ാം സ്ഥാനക്കാരായ അയർലൻഡ് 34 റൺസിനാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ ഇന്ത്യൻ നായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റം തോൽവിയോടെയായി.

ക്യാപ്റ്റൻസി അരങ്ങേറ്റത്തിൽ നിറംമങ്ങി ശ്രേയസ്; തിളങ്ങാതെ സഞ്ജുവും

ക്യാപ്റ്റൻസി അരങ്ങേറ്റത്തിൽ നിറംമങ്ങി ശ്രേയസ്; തിളങ്ങാതെ സഞ്ജുവുംഅയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ. ട്വന്റി 20 ക്യാപ്റ്റൻസി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ താരം ഒറ്റയക്കത്തിനു പുറത്തായി.

France vs Norway : ഇന്ന് ഇടിവെട്ട് പോരാട്ടം, ഹാളണ്ടും എംബാപ്പെയും നേർക്കുനേർ, ആരാകും ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ?

France vs Norway : ഇന്ന് ഇടിവെട്ട് പോരാട്ടം, ഹാളണ്ടും എംബാപ്പെയും നേർക്കുനേർ, ആരാകും ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ?രാത്രി 12:30ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ജയിച്ചാല്‍ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരാകാന്‍ സാധിക്കുമെന്നെതിനാല്‍ ഇരുടീമുകള്‍ക്കും നിര്‍ണായകമാണ്. സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളായ എര്‍ലിങ് ഹാളണ്ടും കിലിയന്‍ എംബാപ്പെയും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുന്നു എന്നതിനാല്‍ ആരാധകര്‍ക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാട്ടമാകും ഇന്ന് നടക്കുക.

വൈഭവ് കളിക്കില്ല, സഞ്ജുവിനെയും അഭിഷേകിനെയും കൈവിടാതെ ഇന്ത്യ; സാധ്യത ഇലവൻ

വൈഭവ് കളിക്കില്ല, സഞ്ജുവിനെയും അഭിഷേകിനെയും കൈവിടാതെ ഇന്ത്യ; സാധ്യത ഇലവൻഅയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ 15 കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവൻശി കളിക്കില്ല. മികച്ച ഫോമിലുള്ള ടോപ്പ് ഓർഡർ ബാറ്റർമാരെ മാറ്റിനിർത്താൻ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ തയ്യാറല്ല. അഭിഷേക് ശർമയ്‌ക്കൊപ്പം മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങും. ഇഷാൻ കിഷനും നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും ആയിരിക്കും മൂന്നും നാലും നമ്പറുകളിൽ.

അവൻ ആർസിബിയുടെ ഭാവി നായകൻ, ദേവ്ദത്ത് ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടെന്ന് ആർസിബി ഡയറക്ടർ

അവൻ ആർസിബിയുടെ ഭാവി നായകൻ, ദേവ്ദത്ത് ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടെന്ന് ആർസിബി ഡയറക്ടർകഴിഞ്ഞ 2 സീസണുകളിലും കളിക്കാരനെന്ന നിലയില്‍ താരം മെച്ചപ്പെട്ടെന്നും ഭാവിയില്‍ ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ള താരമാണ് ദേവ്ദത്തെന്നും മോ ബോബട്ട് വ്യക്തമാക്കി.