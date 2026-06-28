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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (18:18 IST)

India vs Ireland, 2nd T20I: ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറി സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്‌ഗെയും പ്രിൻസ് യാദവും

ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ അയർലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു

Suryansh Shedge Prince Yadav Debut, India vs Ireland
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (18:18 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (19:06 IST)
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Prince Yadav

India vs Ireland, 2nd T20I: അയർലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് രണ്ട് താരങ്ങൾ. സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്‌ഗെയും പ്രിൻസ് യാദവുമാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 
 
രാജ്യാന്തര ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന 120, 121 - ാമത്തെ താരങ്ങളാണ് ഇരുവരും. 125 താരങ്ങൾക്കു അരങ്ങേറ്റം നൽകിയ പാക്കിസ്ഥാൻ മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കു മുന്നിലുള്ളത്. 
 
ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ അയർലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറുമാണ് ബെഞ്ചിലേക്ക് പോയത്. 
 
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