  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Ravichandran Ashwin England Cricket Team Coach
Written By WEBDUNIA
Published By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (14:39 IST)

Ravichandran Ashwin: ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകനായി രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനോ?

ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ചർച്ചകളിൽ അശ്വിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത

Ravichandran Ashwin England Cricket Team Coach
Written By: WEBDUNIA
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (14:59 IST)
google-news
Ravichandran Ashwin: ഇംഗ്ലണ്ട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് പരിശീലകനായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻതാരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ എത്തിയേക്കുമെന്നത് വ്യാജ പ്രചരണം. ചില മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം അശ്വിനുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസിബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിഷേധിച്ചു. 
 
ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ചർച്ചകളിൽ അശ്വിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. അശ്വിൻ യുഎസ്എയിൽ എത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല. താൻ കളിക്കാൻ പോകുന്ന യൂറോപ്യൻ ടി20 പ്രീമിയർ ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് താരം യുഎസ്എയിൽ എത്തിയത്.
 
വിദേശ ലീഗുകളിൽ കളിക്കാനാണ് അശ്വിൻ ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. വിദേശ ലീഗുകൾ കളിക്കുമ്പോൾ രാജ്യാന്തര ടീമിന്റെ പരിശീലകനാകാൻ സാധ്യമല്ല. മാത്രമല്ല അശ്വിൻ ഇതുവരെ പരിശീലക കുപ്പായം അണിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ആഭ്യന്തര ലീഗുകളിൽ പോലും ഒരു ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാത്ത അശ്വിനെ ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനികളായ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഇങ്ങനെയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്. 
 
ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലം ഇംഗ്ലണ്ട് റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ പരിശീലകനായുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് മക്കല്ലത്തിന്റെ പടിയിറക്കം. 

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടത്തിലെന്ന വാദവുമായി ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

ദ്രാവിഡിനെ മറികടക്കാം, സച്ചിനും കോലിയ്ക്കും പിറകിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം, വമ്പൻ റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് രോഹിത് ശർമ

ദ്രാവിഡിനെ മറികടക്കാം, സച്ചിനും കോലിയ്ക്കും പിറകിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം, വമ്പൻ റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് രോഹിത് ശർമഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസതാരങ്ങളായ സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍, വിരാട് കോലി എന്നിവര്‍ക്ക് പിന്നില്‍ സ്ഥാനം പിടിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് രോഹിത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്.

ആൺകുട്ടികൾ തോറ്റപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ ചരിത്രം എഴുതുന്നു, ലോർഡ്സിൽ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമായ യാസ്തിക ഭാട്ടിയ

ആൺകുട്ടികൾ തോറ്റപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ ചരിത്രം എഴുതുന്നു, ലോർഡ്സിൽ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമായ യാസ്തിക ഭാട്ടിയക്രിക്കറ്റിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില്‍ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാതാരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ യാസ്തിക ഭാട്ടിയ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലാണ് യാസ്തികയുടെ സ്വപ്നതുല്യമായ നേട്ടം.

ടെസ്റ്റ് പരിശീലകസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തെ പുറത്താക്കി, പകരക്കാരനായി പരിഗണിക്കുന്നവരിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡും!

ടെസ്റ്റ് പരിശീലകസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തെ പുറത്താക്കി, പകരക്കാരനായി പരിഗണിക്കുന്നവരിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡും!അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ ബാസ് ബോള്‍ എന്ന പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച പരിശീലകന്‍ ബ്രണ്ടന്‍ മക്കല്ലത്തെ ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റിലെ മുഖ്യ പരിശീലകസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് ആന്‍ഡ് വെയ്ല്‍സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

18 സീസണുകൾക്കൊടുവിൽ ചെന്നൈ വിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്, പരിശീലന സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു, പകരമാര് ?

18 സീസണുകൾക്കൊടുവിൽ ചെന്നൈ വിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്, പരിശീലന സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു, പകരമാര് ?ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ പരിശീലകന്‍മാരില്‍ ഒരാളായ സ്റ്റീഫന്‍ ഫ്‌ലെമിങ്ങിന്റെ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്സുമായുള്ള 18 വര്‍ഷത്തെ ബന്ധം അവസാനിച്ചു. പരസ്പര ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫ്‌ലെമിങ് മുഖ്യ പരിശീലക സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതെന്ന് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഫ്‌ളമിങ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് പരിശീലകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു

ഫ്‌ളമിങ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് പരിശീലകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് പരിശീലക സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഫ്‌ളമിങ് ഒഴിഞ്ഞു. ന്യൂസിലൻഡ് മുൻ നായകൻ കൂടിയായ ഫ്‌ളമിങ് 18 വർഷത്തെ ചെന്നൈ ബന്ധത്തിനാണ് ഫുൾസ്റ്റോപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഫ്‌ളമിങ്ങിന്റെ പടിയിറക്കം.