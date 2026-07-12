അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- സഞ്ജു മികച്ച താരം, സൂര്യവംശിയെ ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ
- Sanju Samson: 'അവൻ ഗൺ ബാറ്റർ, ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ജയിപ്പിച്ചവൻ'; സഞ്ജു പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിൽ ശ്രേയസ്
- England vs India : ബട്ട്ലറും ബ്രൂക്കും തകര്ത്തടിച്ചു, സമ്പൂര്ണ്ണ തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ, നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്ഡ്
- England vs Norway : നോര്വെയെ ഉറക്കിടത്തി, ബെല്ലിംഗ്ഹാമിന്റെ ഇരട്ടഗോളിന്റെ കരുത്തില് ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിഫൈനലില്
- ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ടും നാണംകെട്ടു, ഒടുവിൽ വടിയെടുക്കാൻ ബിസിസിഐ: പ്രകടനം മോശമായാൽ പലരും തെറിക്കും
ഒറ്റ പരമ്പര കൊണ്ട് സൂര്യവംശിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാക്കി, ഗംഭീറിനും മാനേജ്മെന്റിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സുനിൽ ഗവാസ്കർ
നേരത്തെ അയര്ലന്ഡ് പര്യടനത്തിലും ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിലും സഞ്ജു സാംസണ് നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തില് നിന്നും കൗമാരതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ തഴഞ്ഞതിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയില് ആഞ്ഞടിച്ച് ഇതിഹാസതാരം സുനില് ഗവാസ്കര്. വെറും 3 മത്സരങ്ങള് കൊണ്ട് 15കാരനായ പ്രതിഭയെ വിധി എഴുതരുതെന്നും ടീം മനേജ്മെന്റിന് സഞ്ജുവിനൊപ്പം വൈഭവിനെയും ഉള്ക്കൊള്ളിച്ച് കൊണ്ട് അവസരം നല്കാമായിരുന്നുവെന്നും ഗവാസ്കര് വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ അയര്ലന്ഡ് പര്യടനത്തിലും ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിലും സഞ്ജു സാംസണ് നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സഞ്ജുവിന് പകരക്കാരനായാണ് വൈഭവിനെ ഇന്ത്യന് ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല് 3 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനാവാതെ വന്നതോടെ വൈഭവിനെയും ടീം മാനേജ്മെന്റ് മാറ്റിനിര്ത്തുകയാണുണ്ടായത്.
Gautam Gambhir and shreyas iyer you did wrong with sooryavanshi.— ???????????????????????????????????????? (@i61o1ttt) July 12, 2026
Why u dropped him after 3 matches if you already lost the series wth!pic.twitter.com/Z6hP6npVZn
എനിക്ക് സഞ്ജു ഓപ്പണിങ്ങില് തിരിച്ചുവരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. വൈഭവിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ടീമിന് ഇറക്കാമായിരുന്നു. അവന് എങ്ങനെയാണ് നടന്നുപോകുന്നത് കണ്ടില്ലെ, തീര്ത്തും നിരാശനാണ്. അവന് മതിയായ അവസരങ്ങള് നല്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളില് മൂന്ന് കളികളില് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങള് ബെഞ്ചിലിരുത്തിയത്. ഇത് ഒട്ടും ശരിയായ നടപടിയല്ല. ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു.
വൈഭവ് അവന്റെ പ്രതിഭയുടെ മിന്നലാട്ടങ്ങള് കാണിച്ചിരുന്നു. എഡ്ജുകള് നിറഞ്ഞ സ്ക്രാച്ചി പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നില്ല. അവന് പൊട്ടന്ഷ്യല് ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചതാണ്. ഒരു 15കാരനായ താരം 3 മത്സരങ്ങളിലെ മോശം പ്രകടനങ്ങളുടെ പേരില് പുറത്താവുന്നത് പ്രയാസകരമായ കാര്യമായിരിക്കും. ഗവാസ്കര് വ്യക്തമാക്കി.
France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?
വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ
India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ
വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !
ഒറ്റ പരമ്പര കൊണ്ട് സൂര്യവംശിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാക്കി, ഗംഭീറിനും മാനേജ്മെന്റിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സുനിൽ ഗവാസ്കർ
Breel Embolo Red Card : ലിയാൻഡ്രോ പരെഡെസിനെ കുടുക്കാനുള്ള കള്ളനാടകം, റെഡ് കാർഡ് വിവാദത്തിൽ ഇടപെട്ട് വാർ, എംബോളോ പുറത്തായത് ഇങ്ങനെ
Argentina vs Switzerland: കടന്നുകൂടി അർജന്റീന; ഇനി ഇംഗ്ലണ്ട് മടയിലേക്ക് !
സഞ്ജു മികച്ച താരം, സൂര്യവംശിയെ ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ
Sanju Samson: 'അവൻ ഗൺ ബാറ്റർ, ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ജയിപ്പിച്ചവൻ'; സഞ്ജു പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിൽ ശ്രേയസ്
Sanju Samson: സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാറ്റർ ആണെന്നും ടീമിനെ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ മാറ്റി വീണ്ടും സഞ്ജുവിനെ ഇറക്കിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ശ്രേയസ്.