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  4. Yastika Bhatia becomes first woman to score test century at lords
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (13:57 IST)

ആൺകുട്ടികൾ തോറ്റപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ ചരിത്രം എഴുതുന്നു, ലോർഡ്സിൽ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമായ യാസ്തിക ഭാട്ടിയ

145 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 12 ബൗണ്ടറികളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് താരം ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ മൂന്നക്കം തികച്ചത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (13:59 IST)
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ക്രിക്കറ്റിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില്‍ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാതാരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ യാസ്തിക ഭാട്ടിയ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലാണ് യാസ്തികയുടെ സ്വപ്നതുല്യമായ നേട്ടം. 145 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 12 ബൗണ്ടറികളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് താരം ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ മൂന്നക്കം തികച്ചത്. 
 
മത്സരത്തില്‍ 158 പന്തില്‍ നിന്ന് 113 റണ്‍സാണ് യാസ്തിക നേടിയത്. സോഫി എക്ലിസ്റ്റോണാണ് താരത്തിനെ പുറത്താക്കിയത്. ക്രീസില്‍ ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് തികഞ്ഞ അച്ചടക്കവും സ്‌ട്രോക്ക് പ്ലേയെ കൊണ്ട് സമ്പന്നവുമായിരുന്നു യാസ്തികയുടെ ഇന്നിങ്ങ്‌സ്. മത്സരത്തിന്റെ നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ 100 ഓവറില്‍ 4 വിക്കറ്റുകള്‍ ശേഷിക്കെ വിജയിക്കാനായി 327 റണ്‍സ് വേണമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്
 
 നേരത്തെ ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 285 റണ്‍സിനെതിരെ ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് 170 റണ്‍സിന് ഓളൗട്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്മൃതി മന്ദാന 83 റണ്‍സും ഹര്‍മന്‍ പ്രീത്, ദീപ്തി ശര്‍മ എന്നിവര്‍ 58,57 റണ്‍സുമായും തിളങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ക്രാന്തി ഗൗഡ് 37 റണ്‍സ് വഴങ്ങി 5 വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സിലാണ് മൂന്നാമതായി കളത്തിലിറങ്ങിയ യാസ്തിക സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയത്.  79 റണ്‍സുമായി സ്മൃതി മന്ദാനയും 50 റണ്‍സുമായി റിച്ചാ ഘോഷും ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ തിളങ്ങി. ഇതോടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സ് 341 റണ്‍സിന് 7 വിക്കറ്റെന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
 
 457 റണ്‍സെന്ന കൂറ്റന്‍ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ 130ന് 6 എന്ന നിലയിലാണ്. 72 പന്തില്‍ 52 റണ്‍സുമായി വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ ആമി ജോണ്‍സാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അവസാനപ്രതീക്ഷ. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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