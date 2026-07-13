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  4. Rohit Sharma Set To Join Sachin Tendulkar Virat Kohli In Elite International Cricket Record Club
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (14:22 IST)

ദ്രാവിഡിനെ മറികടക്കാം, സച്ചിനും കോലിയ്ക്കും പിറകിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം, വമ്പൻ റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് രോഹിത് ശർമ

സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, വിരാട് കോഹ്‌ലി എന്നിവർക്കൊപ്പം അപൂർവ്വ അന്താരാഷ്ട്ര റൺസ് റെക്കോർഡ് ക്ലബ്ബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മ.

Rohit Sharma
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (14:02 IST)
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ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോള്‍ സീനിയര്‍ താരമായ രോഹിത്തിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പന്‍ നേട്ടം. ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസതാരങ്ങളായ സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍, വിരാട് കോലി എന്നിവര്‍ക്ക് പിന്നില്‍ സ്ഥാനം പിടിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് രോഹിത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്.
 
പരമ്പരയില്‍ 280 റണ്‍സ് സ്വന്തമാക്കാനായാല്‍ ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റില്‍ 12,000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്ററായി രോഹിത് ശര്‍മ മാറും. ഏകദിനത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം റണ്‍സ് നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ 18,426 റണ്‍സുമായി ഇതിഹാസതാരമായ സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കറാണ് ഒന്നാമതുള്ളത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള വിരാട് കോലിയ്ക്ക് 14,797 റണ്‍സാണുള്ളത്.
 
നിലവില്‍ 12,000 റണ്‍സ് ക്ലബില്‍ സച്ചിന്‍, കോലി എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമെ റിക്കി പോണ്ടിംഗ്, കുമാര്‍ സംഗക്കാര, സനത് ജയസൂര്യ, മഹേള ജയവര്‍ധനെ എന്നിവരാണുള്ളത്. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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