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അർജന്റീനയ്ക്ക് നീലയും വെള്ളയും ഇല്ല; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇറങ്ങുക എവേ ജേഴ്സിയിൽ
ബുധനാഴ്ച അറ്റ്ലാന്റയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് - അർജന്റീന പോരാട്ടം
Lionel Messi - Argentina Away Jersey
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിന് അർജന്റീന ഇറങ്ങുക എവേ ജേഴ്സിയിൽ. നീലയും വെള്ളയും കലർന്ന ഹോം ജേഴ്സി ഇത്തവണ അർജന്റീനയ്ക്കില്ല. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ടിന് അവരുടെ വെള്ള ഹോം ജേഴ്സി ധരിച്ചിറങ്ങാം.
ബുധനാഴ്ച അറ്റ്ലാന്റയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് - അർജന്റീന പോരാട്ടം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ജോർദാനെതിരെ നേവി ബ്ലൂ എവേ സ്ട്രിപ്പിലും ബ്ലാക്ക് ഷോർട്ട്സിലുമാണ് അർജന്റീന ഇറങ്ങിയത്. ഈ ജേഴ്സിയാണ് സെമി ഫൈനലിലും ധരിക്കുക.
1986 ലെ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അർജന്റീന നേരിട്ടത് എവേ ജേഴ്സിയിലാണ്. ആ മത്സരത്തിലാണ് ഡീഗോ മറഡോണയുടെ 'ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ്' ഗോളും നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗോളും പിറന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസി ആദ്യമായാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്.
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Sourav Ganguly Natwest Celebration: ഇന്ത്യയുടെ 2002 ലെ നാറ്റ് വെസ്റ്റ് ട്രോഫി വിജയത്തിനു 24 വയസ് തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശക്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മക്കയായ ലോർഡ്സിൽ തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ നാറ്റ് വെസ്റ്റ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. സൗരവ് ഗാംഗുലിയായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യൻ നായകൻ. ഫൈനലിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി 325 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ 49.3 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഇന്ത്യ തോൽവി ഉറപ്പിച്ച മത്സരമാണ് പിന്നീട് ചരിത്ര വിജയങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചത്.