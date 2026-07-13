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India vs England 1st ODI Predicted 11: കോലിയും രോഹിത്തും ബുംറയും തിരിച്ചെത്തുന്നു; ഇഷാൻ ബെഞ്ചിൽ
എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണിലാണ് ഒന്നാം ഏകദിനം നടക്കുക
India vs England 1st ODI Predicted 11: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിന മത്സരം നാളെ. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഉള്ളത്. ട്വന്റി 20 പരമ്പര 4-0 ത്തിനു തോറ്റ നാണക്കേടുമായാണ് ഇന്ത്യ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കു ഇറങ്ങുന്നത്.
എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണിലാണ് ഒന്നാം ഏകദിനം നടക്കുക. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 ന് ആരംഭിക്കും. സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ് വർക്കിലും ജിയോ ഹോട്ട് സ്റ്റാറിലുമാണ് തത്സമയം.
ഇന്ത്യ, സാധ്യത ഇലവൻ: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കെ.എൽ.രാഹുൽ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രിത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിങ്
സ്ക്വാഡ്: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, അക്സർ പട്ടേൽ, കെ.എൽ.രാഹുൽ, ഇഷാൻ കിഷൻ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രിത് ബുംറ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ