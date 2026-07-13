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ഐപിഎല്ലിലെ ബാറ്റിംഗ് ട്രാക്കുകളിൽ കളിച്ച് ടീം വഷളായി, ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനത്തെ വിമർശിച്ച് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ
വിദേശപര്യടനങ്ങളില് ഇന്ത്യന് ടി20 ടീം തുടര്ച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്നതിന് പിന്നില് ഐപിഎല്ലിലെ ബാറ്റിംഗ് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെന്ന് മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്. ഇന്ത്യയുടെ വീഴ്ചയില് കളിക്കാരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഐപിഎല്ലിലെ ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്.
ഐപിഎല് പ്രകടനങ്ങള് ഇന്ത്യന് ബാറ്റര്മാരുടെ യഥാര്ഥമായ മികവല്ല കാണിക്കുന്നത്. അതിനാല് തന്നെ വിദേശപര്യടനങ്ങള്ക്കായി ടീമിനെ തിരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള് ഐപിഎല്ലിനപ്പുറത്തേക്ക് സെലക്ടര്മാര് ചിന്തിക്കണമെന്നും മഞ്ജരേക്കര് എക്സിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കളിക്കാരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്. എന്നാല് ഇന്ത്യന് ബാറ്റര്മാര്ക്ക് അനാവശ്യമായ മേക്കപ്പ് നല്കുന്ന സഹചര്യങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചവരെയാണ് ഉത്തരവാദികളാക്കേണ്ടത്.വിദേശപര്യടനങ്ങള്ക്കായി ടീമിനെ തിരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള് ഐപിഎല്ലിലെ മിഥ്യാധാരണകള് ഒഴിവാക്കി യഥാര്ഥ കഴിവുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുകയാണ് സെലക്ടര്മാര് ചെയ്യേണ്ടത്. മഞ്ജരേക്കര് വ്യക്തമാക്കി.
ഐപിഎല്ലിലെ ഫ്ലാറ്റ് പിച്ചുകളില് കളിച്ചുമാത്രമുള്ള പരിചയം വിദേശങ്ങളില് കളിക്കുമ്പോള് കളിക്കാര് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വിദേശത്തെ സ്വിംഗ്, സീം സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതില് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഐപിഎല്ലിലെ ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയര് അടക്കമുള്ള നിയമങ്ങള് ഓള്റൗണ്ടര്മാരുടെ വളര്ച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതായും പരാതികളുണ്ട്.
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Ravichandran Ashwin: ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകനായി രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനോ?
Ravichandran Ashwin: ഇംഗ്ലണ്ട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് പരിശീലകനായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻതാരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ എത്തിയേക്കുമെന്നത് വ്യാജ പ്രചരണം. ചില മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം അശ്വിനുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസിബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിഷേധിച്ചു.