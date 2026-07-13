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  4. Rahul Dravid Among Contenders For England Test Coach Job After Brendan McCullum Sacking Report
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (12:44 IST)

ടെസ്റ്റ് പരിശീലകസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തെ പുറത്താക്കി, പകരക്കാരനായി പരിഗണിക്കുന്നവരിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡും!

മക്കല്ലത്തെ പുറത്താക്കിയ ഇംഗ്ലണ്ട് പുതിയ ടെസ്റ്റ് കോച്ചായി രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്; ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ബോർഡിന്റെ നീക്കം!

Brendan McCullum Sacked ECB
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (12:35 IST)
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അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ ബാസ് ബോള്‍ എന്ന പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച പരിശീലകന്‍ ബ്രണ്ടന്‍ മക്കല്ലത്തെ ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റിലെ മുഖ്യ പരിശീലകസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് ആന്‍ഡ് വെയ്ല്‍സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്. മക്കല്ലത്തിന് പകരം പരിഗണിക്കുന്ന പ്രധാനികളില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസതാരവും മുന്‍ പരിശീലകനുമായ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിന്റെ പേരുമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ തുടര്‍ച്ചയായുണ്ടായ പരാജയങ്ങളാണ് മക്കല്ലത്തിന്റെ പുറത്താക്കലിലെത്തിയത്.
 
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനെ അമിത ആക്രമണ ശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റിയ ബ്രണ്ടന്‍ മക്കല്ലത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങള്‍ സമീപകാല പരമ്പരകളിലെല്ലാം പൂര്‍ണ്ണ പരാജയമായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയില്‍ തന്നെ ഉറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിനാകും ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റിന് താല്പര്യമെന്നാണ് സൂചന. നിലവില്‍ ആന്‍ഡി ഫ്‌ലവര്‍, കുമാര്‍ സംഗക്കാര, രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡ് എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് മുഖ്യ പരിശീലകസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത്.
 
 2024ല്‍ ഇന്ത്യയെ ടി20 ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളാക്കിയാണ് രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യയുടെ പരിശീലക ചുമതല ഒഴിഞ്ഞത്. യുവതാരങ്ങളെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിലും സമ്മര്‍ദ്ദഘട്ടങ്ങളിലും ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും അസാമാന്യമായ കഴിവാണ് ദ്രാവിഡിനുള്ളത്. കൂടാതെ കളിക്കാരനെന്ന നിലയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് മണ്ണില്‍ മികച്ച റെക്കോര്‍ഡും കൗണ്ടി സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധാരണയും ദ്രാവിഡിനുണ്ട്.
 
മക്കല്ലത്തിന്റെ അലക്ഷ്യമായ ബാറ്റിംഗ് തീയറിയോട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മുന്‍കാല താരങ്ങള്‍ക്ക് കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ദ്രാവിഡ് വന്നാല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിക്കറ്റിന് നഷ്ടപ്പെട്ട 'ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആത്മാവ്' തിരികെ ലഭിച്ചേക്കും എന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് കരുതുന്നത്. ദ്രാവിഡ് ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ്.ALSO READ: 18 സീസണുകൾക്കൊടുവിൽ ചെന്നൈ വിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്, പരിശീലന സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു, പകരമാര് ?
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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