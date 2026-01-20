ടീം കോമ്പിനേഷനിൽ സ്ഥിരതയില്ല, കളിക്കാർക്ക് സ്വന്തം റോൾ പോലും അറിയില്ല, ഗംഭീറിനെതിരെ വിമർശനവുമായി രഹാനെ

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 20 ജനുവരി 2026 (16:17 IST)
ന്യൂസിലാന്ഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന് പരിശീലകന് ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ വിമര്ശനവുമായി അജിങ്ക്യ രഹാനെ. ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് ഇന്ത്യയുടെ പരാജയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രഹാനെയുടെ വിമര്ശനം. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ കളിച്ച 9ല് അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ടീം കോമ്പിനേഷനിലെ അസ്ഥിരതയാണ് ഇതിന് പ്രധാനകാരണമെന്നും രഹാനെ പറയുന്നു.
ടീമിലെ കളിക്കാര്ക്ക് ടീം അവരില് നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാകണം. സ്ഥിരമായ അവസരങ്ങളും മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിശ്വാസവും ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് താരങ്ങള്ക്ക് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാവുക. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ടീം കോമ്പിനേഷന് കളിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകര്ക്കും. ദീര്ഘകാലമായ വിജയങ്ങള് സ്വന്തമാക്കാന് സ്ഥിരമായ ഒരു കോര് ടീം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്നും രഹാനെ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന മത്സരങ്ങള് ജൂലൈയില് മാത്രമാണെന്നും ഈ സമയത്ത് ടീമിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാന് ടീം മാനേജ്മെന്റിനും താരങ്ങള്ക്കും സമയമുണ്ടെന്നും രഹാനെ പറഞ്ഞു. ശരിയായ ടീം കോമ്പിനേഷന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും രഹാനെ വ്യക്തമാക്കി.