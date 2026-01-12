ടീം എന്നിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം: ഹർഷിത് റാണ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 12 ജനുവരി 2026 (18:25 IST)
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റില് പുതിയ ഓള്റൗണ്ടര് റോളിലെത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി യുവതാരമായ ഹര്ഷിത് റാണ. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിലെ നിര്ണായകപ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഹര്ഷിത് മനസ്സ് തുറന്നത്. മത്സരത്തില് ഡെവോണ് കോണ്വെ, ഹെന്റി നിക്കോള്സ് എന്നിവരുടെ നിര്ണായക വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തിയ ഹര്ഷിത് ബാറ്റിങ്ങിലും കഴിവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ പതറിയ ഘട്ടത്തില് 23 പന്തില് 29 റണ്സിന്റെ നിര്ണായകപ്രകടനമാണ് ഹര്ഷിത് നടത്തിയത്.
തന്നെ ഒരു ഓള്റൗണ്ടറായി രൂപപ്പെടുത്താനാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എഴാം നമ്പറിലോ എട്ടാം നമ്പറിലോ ഇറങ്ങി ടീമിനായി 30-40 റണ്സ് സ്ഥിരമായി സംഭാവന ചെയ്യാനാണ് താന് പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഹര്ഷിത് റാണ പറഞ്ഞു. നെറ്റ്സില് ബാറ്റിങ്ങിനായി കൂടുതല് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സീനിയര് താരങ്ങള് നല്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം വലിയ രീതിയില് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹര്ഷിത് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.