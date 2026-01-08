ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസം, ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്ത് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 8 ജനുവരി 2026 (13:24 IST)
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പ് ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്ത് ഇന്ത്യന് ഉപനായകന് ശ്രേയസ് അയ്യര്. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെ പരിക്കേറ്റ് വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യര് പൂര്ണ്ണ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുത്തതായി ബിസിസിഐ തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. ബെംഗളുരുവിലെ നാഷണല് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയില് നടന്ന ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനകള് വിജയിച്ചതോടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിവരാന് താരത്തിന് ബിസിസിഐയുടെ ഗ്രീന് സിഗ്നല് ലഭിച്ചത്.
വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയില് മുംബൈയ്ക്കായി തകര്പ്പന് പ്രകടനമാണ് ശ്രേയസ് നടത്തിയത്. ഹിമാചല് പ്രദേശിനെതിരെ 53 പന്തില് നിന്നും 82 റണ്സുമായി മുംബൈ നായകന് കൂടിയായ ശ്രേയസ് തിളങ്ങിയിരുന്നു. പരിക്കിന് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവില് ശ്രേയസിന്റെ മാച്ച് ഫിറ്റ്നസ് മെഡിക്കല് ടീം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് താരത്തിന് ഫിറ്റ്നസ് ക്ലിയറന്സ് ലഭിച്ചത്.