റുതുരാജ് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ബദോനി എങ്ങനെ വന്നു, ഇഷ്ടക്കാരെ ഗംഭീർ ടീമിൽ നിറയ്ക്കുന്നു, രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ആരാധകർ

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026 (15:56 IST)
പരിക്കേറ്റ വാഷിംഗ്ടണ് സുന്ദറിന് പകരക്കാരനായി ആയുഷ് ബദോണിയെ ഏകദിന ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയ സെലക്ടര്മാരുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി ആരാധകര്. കഴിഞ്ഞ ഏകദിന സീരീസില് മികവ് തെളിയിച്ച റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ് പുറത്തുനില്ക്കുമ്പോള് എങ്ങനെയാണ് ബദോനിക്ക് ടീമില് അവസരം ലഭിച്ചതെന്നാണ് ആരാധകര് ചോദിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര ലീഗിലോ ഐപിഎല്ലിലോ എടുത്തുപറയാന് തക്ക പ്രകടനങ്ങള് താരം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വിമര്ശകര് പറയുന്നു.
ലക്നൗ സൂപ്പര് ജയന്റ്സില് ബദോണി ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറിന് കീഴില് കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് ആയുഷ് ബദോനി. ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റില്
27 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 36.47 ശരാശരിയില് 693 റണ്സ് മാത്രമാണ് താരത്തിനുള്ളത്. വാഷിങ്ങ്ടണ് സുന്ദറിന് പകരം ഓള്റൗണ്ടര് എന്ന നിലയിലാണ് ബദോനിയെ എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ബദോനി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പിന്നറല്ലെന്നും ഗംഭീറിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനാണ് എന്നത് കൊണ്ടാണ് താരത്തിന് സെലക്ഷന് ലഭിച്ചതെന്നും ആരാധകര് പറയുന്നു.
വിജയ് ഹസാരെ ട്രോയില് റണ്സടിച്ച് കൂട്ടുന്ന ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനെയോ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദിനെയോ സെലക്ടര്മാര്ക്ക് പരിഗണിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും ആരാധകര് പറയുന്നു. മികച്ച ഫോമിലുള്ള റുതുരാജിന് അവസരം ലഭിച്ചത് നീതീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ചിലര് പറയുന്നത്.