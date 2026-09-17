ഏകദിന ടീമിൽ കോലിയും രോഹിത്തും തുടരും; സഞ്ജു ടി20 യിൽ മാത്രം
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി 20 പരമ്പരകൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോലിയും ഏകദിന ടീമുകളിൽ തുടരും. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ട്വന്റി 20 ടീമിലുണ്ട്. ഏകദിന ടീമിൽ താരത്തിനു സ്ഥാനമില്ല.
ഏകദിന ടീം
ശുഭ്മാൻ ഗിൽ നയിക്കുന്ന ഏകദിന ടീമിൽ കെ.എൽ.രാഹുലാണ് ഉപനായകൻ. ധ്രുവ് ജുറൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഇടംപിടിച്ചു. ജസ്പ്രിത് ബുംറയും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ഏകദിന സ്ക്വാഡിൽ ഇല്ല.
ഇന്ത്യ, സ്ക്വാഡ്: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ.എൽ.രാഹുൽ, ധ്രുവ് ജുറൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നമാൻ ധിർ, കുൽദീപ് യാദവ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, അക്വിബ് നബി
ട്വന്റി 20 സ്ക്വാഡ്
ടി20 ടീമിനെ ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കും. തിലക് വർമയാണ് ഉപനായകൻ. ടി20 ടീമിലും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഇല്ല. ജസ്പ്രിത് ബുംറയ്ക്കും വിശ്രമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശ്രേയസ് അയ്യർ, അഭിഷേക് ശർമ, വൈഭവ് സൂര്യവൻശി, തിലക് വർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സഞ്ജു സാംസൺ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, കുൽദീപ് യാദവ്, രവി ബിഷ്ണോയ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, മായങ്ക് യാദവ്
പരമ്പരയിലെ മത്സരക്രമം
സെപ്റ്റംബർ 27 നാണ് ഒന്നാം ഏകദിനം, തിരുവനന്തപുരം വേദിയാകും. സെപ്റ്റംബർ 20 ന് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് രണ്ടാം ഏകദിനം. ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് ഛത്തീസ്ഗഢിൽ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഏകദിന മത്സരം നടക്കും. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനാണ് ആരംഭിക്കുക.
ഒക്ടോബർ 6, 9, 11, 14, 17 തിയതികളിൽ നടക്കുന്ന ടി20 മത്സരങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം ലഖ്നൗ, റാഞ്ചി, ഇൻഡോർ, ഹൈദരബാദ്, ബെംഗളൂരു എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. രാത്രി ഏഴ് മുതലാണ് ടി20 മത്സരങ്ങൾ. Also Read: Mookambika Star: ആരാണ് മൂകാംബിക സ്റ്റാർ?