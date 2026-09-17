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  4. US House passes bill sanctioning Russian oil
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (08:06 IST)

റഷ്യന്‍ എണ്ണയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധ ബില്‍ പാസാക്കി യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭ; ഇന്ത്യ 100% തീരുവ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കും

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (08:09 IST)
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റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണയും വാതകവും വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ 100 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്താനും ഇറാനെതിരായ നിലവിലുള്ള ഉപരോധങ്ങള്‍ നീട്ടാനും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ബില്‍ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭ ബുധനാഴ്ച പാസാക്കി. റഷ്യയ്ക്കും ഇറാനും എതിരെ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള 'ലിന്‍ഡ്സി ഒ. ഗ്രഹാം ആക്റ്റ് ഓഫ് 2026' ബുധനാഴ്ച 159-നെതിരെ 262 വോട്ടുകള്‍ക്ക് പാസായി.
 
ഇനി ഇത് ഒപ്പിടുന്നതിനായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കും. റഷ്യന്‍ എണ്ണയോ പ്രകൃതിവാതകമോ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമേല്‍ 100% വരെ തീരുവ ചുമത്താനുള്ള അധികാരം ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് ഈ ബില്‍ നല്‍കുന്നു. റഷ്യന്‍ ഊര്‍ജ്ജം വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നതില്‍ നിന്ന് ചൈന, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ട്.
 
നിര്‍ദ്ദിഷ്ട 100% തീരുവയ്ക്ക് വിധേയമായേക്കാവുന്ന 10 രാജ്യങ്ങളെ ഡെമോക്രാറ്റിക് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗം സ്റ്റെനി ഹോയര്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഭേദഗതിയില്‍ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്:-ചൈന, ഇന്ത്യ, തുര്‍ക്കി,അസര്‍ബൈജാന്‍, ഹംഗറി, സ്ലോവാക് റിപ്പബ്ലിക്, യുഎഇ, സിംഗപ്പൂര്‍, കസാക്കിസ്ഥാന്‍, കിര്‍ഗിസ് റിപ്പബ്ലിക്. റഷ്യയുടെ പ്രകൃതിവാതക കയറ്റുമതിയുടെ 15 ശതമാനത്തില്‍ താഴെ മാത്രം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും, ആ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കാര്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഈ നിയമനിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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