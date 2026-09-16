ടി20 റാങ്കിംഗ് ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിച്ച് ഇഷാൻ, അഭിഷേക് രണ്ടാമത്, സഞ്ജുവിനും നേട്ടം
ഐസിസി ടി20 റാങ്കിങ്ങില് നേട്ടം കൊയ്ത് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്. ബാറ്റിങ്ങില് ഇഷാന് കിഷന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോള് ഓപ്പണിങ് താരമായ അഭിഷേക് ശര്മയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 913 പോയന്റോടെയാണ് ഇഷാന് ഒന്നാമതുള്ളത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള അഭിഷേകിന് 862 പോയിന്റാണുള്ളത്. അഫ്ഗാനെതിരായ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ ഒരു സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് അഭിഷേക് രണ്ടാമതെത്തിയത്. പാകിസ്ഥാന്റെ സാഹിബ് സാദ ഫര്ഹാന് മൂന്നാമതും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഫില് സാള്ട് നാലാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.
തിലക് വര്മ പട്ടികയില് എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യന് ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായെങ്കിലും മുന് നായകനായ സൂര്യകുമാര് യാദവ് പട്ടികയില് ഇരുപതാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇന്ത്യന് നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര് ഇരുപത്തി ഒന്പതാം സ്ഥാനത്തും സഞ്ജു സാംസണ് മുപ്പതാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. റാങ്കിങ്ങില് നാല് പോയന്റ് സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്താന് സഞ്ജുവിനായിട്ടുണ്ട്.
ബൗളിങ്ങില് അഫ്ഗാന്റെ റാഷിദ് ഖാനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. പാകിസ്ഥാന്റെ അബ്രാര് അഹ്മദ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ഇംഗ്ലീഷ് സ്പിന്നറായ ആദില് റഷീദ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഇന്ത്യന് താരങ്ങളില് വരുണ് ചക്രവര്ത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര പത്താം സ്ഥാനത്തുമാണ്.