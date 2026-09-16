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  4. Sanju Samson crosses 1000 T20 runs as opener joins rohit sharma in elite list
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (17:27 IST)

Sanju Samson : രോഹിത്തിനും അഭിഷേകിനും ഒപ്പം, എലൈറ്റ് പട്ടികയിൽ സഞ്ജു, കരിയറിൽ മറ്റൊരു നാഴികകല്ല്

ടി20 ഫോര്‍മാറ്റി ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പണറെന്ന നിലയില്‍ 1,000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മാത്രം ബാറ്ററെന്ന റെക്കോര്‍ഡും സഞ്ജു സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (15:51 IST)
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അഫ്ഗാനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിലെ തകര്‍പ്പന്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തോടെ ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം കൂടി സ്വന്തമാക്കി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ മങ്ങിയ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ 22 പന്തില്‍ 57 റണ്‍സ് നേടിയാണ് സഞ്ജു മറുപടി നല്‍കിയത്. 7 ഫോറും 4 സിക്‌സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം. 20 പന്തില്‍ നിന്ന് അര്‍ധസെഞ്ചുറി നേടിയതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ തന്റെ വേഗതയേറിയ അര്‍ധസെഞ്ചുറിയും താരം സ്വന്തമാക്കി. ഒപ്പം ടി20 ഫോര്‍മാറ്റി ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പണറെന്ന നിലയില്‍ 1,000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മാത്രം ബാറ്ററെന്ന റെക്കോര്‍ഡും സഞ്ജു സ്വന്തം പേരിലാക്കി.
 
 രോഹിത് ശര്‍മ, കെ എല്‍ രാഹുല്‍, ശിഖര്‍ ധവാന്‍, അഭിഷേക് ശര്‍മ എന്നിവരാണ് ഈ നേട്ടം മുന്‍പ് കൈവരിച്ച താരങ്ങള്‍. ഇതില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ 125 മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങി 3750 റണ്‍സാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ ഓപ്പണറായി 3818 റണ്‍സ് നേടിയിട്ടുള്ള അയര്‍ലന്‍ഡിന്റെ പൊള്‍ സ്റ്റെര്‍ലിങ്ങാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. കെ എല്‍ രാഹുല്‍ 55 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 1826 റണ്‍സും ശിഖര്‍ ധവാന്‍ 68 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 1759 റണ്‍സുമാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. 55 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 1726 റണ്‍സ് നേടിയ അഭിഷേക് ശര്‍മ നാലാമതുള്ളപ്പോള്‍ 34 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് സഞ്ജുവിന്റെ നേട്ടം.
 
ഓപ്പണറായി 1000 റണ്‍സ് പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍മാരില്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റില്‍ അഭിഷേകിന് പിന്നില്‍ രണ്ടാമതാണ് സഞ്ജു. ഓപ്പണറായി 3 സെഞ്ചുറികളും 5 അര്‍ധസെഞ്ചുറികളും സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലുണ്ട്. 68 ടി20 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 1499 റണ്‍സാണ് സഞ്ജു ഇന്ത്യയ്ക്കായി നേടിയിട്ടുള്ളത്.ALSO READ: അഗാർക്കറുമായുള്ള കരാർ കഴിയുന്നു, പുതുക്കാതെ ബിസിസിഐ.. ചീഫ് സെലക്ടർ സ്ഥാനത്ത് അനിശ്ചിതത്വം!
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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