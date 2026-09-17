മോദിയും ഷിയും തമ്മില് ചര്ച്ച നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഷക്സ്ഗം താഴ്വരയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അവകാശവാദത്തിനെതിരെ പാകിസ്ഥാനൊപ്പം ചേര്ന്ന് ചൈന
പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്പിംഗുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില് പരസ്പരമുള്ള ആശങ്കകളോട് അനുഭാവപൂര്ണ്ണമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ബുധനാഴ്ച ബെയ്ജിംഗ് ഇസ്ലാമാബാദിനൊപ്പം ചേര്ന്ന് ഒരു അതിര്ത്തി കമ്മീഷന് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമാക്കി. ജമ്മു-കശ്മീരും ലഡാക്കും പൂര്ണ്ണമായും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും പാകിസ്ഥാനുമായി ചൈനയ്ക്ക് അതിര്ത്തി പങ്കിടാനില്ലെന്നുമുള്ള ന്യൂഡല്ഹിയുടെ നിലപാടിനെ പരോക്ഷമായി ദുര്ബലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയാണിത്.
ചൈന-പാകിസ്ഥാന് സംയുക്ത അതിര്ത്തി കമ്മീഷന്റെ പ്രാരംഭ യോഗം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 'അതിര്ത്തി പരിപാലനം, സംയുക്ത അതിര്ത്തി സര്വേകള്, വ്യാപാര നീക്കം, ജനങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയതായി ഇസ്ലാമാബാദ് പ്രസ്താവിച്ചു.
ഇന്ത്യയില് ചൈന വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അനുവദിക്കില്ലെന്നും ടിബറ്റ്, തായ്വാന് വിഷയങ്ങളിലെ നിലപാടില് മാറ്റമില്ലെന്നും മോദി ഷിയോട് പറഞ്ഞതായി ബെയ്ജിംഗ് അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാല്, ചൈന-പാകിസ്ഥാന് അതിര്ത്തി കമ്മീഷന് രൂപീകരിച്ച നടപടിയെ ന്യൂഡല്ഹി തള്ളി. ഇതിന് യാതൊരു നിയമസാധുതയുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 'ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തവും സുസ്ഥിരവുമാണ്. പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും തമ്മില് അതിര്ത്തിയില്ല'- വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് ന്യൂഡല്ഹിയില് പറഞ്ഞു.