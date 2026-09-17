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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (08:55 IST)

Mookambika Star: ആരാണ് മൂകാംബിക സ്റ്റാർ?

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (09:03 IST)
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Mookambika Star Troll

Mookambika Star: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ചില വാക്കുകളോ പ്രയോഗങ്ങളോ വൈറലാകുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നാണ് 'മൂകാംബിക സ്റ്റാർ'. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും തുടങ്ങി നിത്യേനയുള്ള പ്രയോഗമെന്ന നിലയിലും ഇപ്പോൾ 'മൂകാംബിക സ്റ്റാർ' സൂപ്പർഹിറ്റാണ്. ശരിക്കും ആരാണ് ഈ 'മൂകാംബിക സ്റ്റാർ'? 
 
നെടുമുടി വേണുവിന്റെ 'മൂകാംബിക' 
 
വി.എം.വിനു സംവിധാനം ചെയ്ത് 2003 ൽ തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് 'ബാലേട്ടൻ'. ഈ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ അച്ഛൻ വേഷം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നെടുമുടി വേണുവാണ്. ഗോപാലൻ മേനോൻ എന്നാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. 
 
നെടുമുടി വേണുവിന്റെ കഥാപാത്രം ഇടയ്ക്കിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂകാംബികയിലേക്ക് പോകുന്ന രംഗം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നതായാണ് ആദ്യം സിനിമയിൽ ഈ രംഗം കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീടാണ് തന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയേയും മക്കളേയും കാണാനാണ് മൂകാംബികയ്‌ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് നെടുമുടി വേണു പോകുന്നതെന്ന കാര്യം വെളിപ്പെടുന്നത്. ആദ്യ ഭാര്യയേയും മക്കളേയും അറിയിക്കാതെയാണ് ഈ വിവാഹേതര ബന്ധം നെടുമുടി വേണു മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. 


ട്രോൾ വന്ന വഴി 
 
മൂകാംബികയിലേക്ക് എന്നുപറഞ്ഞത് രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒട്ടുമാവിന്റെ തൈയും നെടുമുടി വേണു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് മാവുംതൈ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് മകനായ മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില്ലറ നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നെടുമുടി വേണു രക്ഷപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് അച്ഛന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ താമസിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് മോഹൻലാൽ എത്തുന്നു. അവിടെ വെച്ച് തന്റെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന മാവിൻതൈ ആ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ കഥാപാത്രം കാണും. അപ്പോഴാണ് മൂകാംബികയിലേക്കെന്നു പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ പോയിരുന്നത് രണ്ടാം ഭാര്യയേയും മക്കളേയും കാണാനാണെന്ന് മോഹൻലാലിന് വ്യക്തമാകുന്നത്. 
 
അങ്ങനെ അതൊരു പ്രയോഗമായി 
 
പൂച്ചക്കാര് മണികെട്ടും, ആലഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കൾ, തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ, പ്രജാപതി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും നെടുമുടി വേണു അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർത്താണ് നെടുമുടി വേണു 'മൂകാംബിക സ്റ്റാർ' ആയത്. ഇത്തരം നെടുമുടി വേണു കഥാപാത്രങ്ങളെ ചേർത്തുവെച്ച് ട്രോളൻമാർ 'മൂകാംബിക സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സും' തുടങ്ങി. Also read: 'നന്നാക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം'; ചെവിക്കുപിടിച്ചു ബേബി, ജയരാജന് കൈയടി ! പാർട്ടി മാറുന്നു
 
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