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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (19:34 IST)

അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രമേഖലയില്‍ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്താന്റെയും യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

Hormus
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (19:42 IST)
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ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രമേഖലയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെയും പാകിസ്ഥാന്‍ നാവികസേനയുടെയും കപ്പലുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷനിലെ 'ചാര്‍ജ് ഡി അഫയേഴ്‌സ്' (Charge d'Affaires) ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇന്ത്യ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതായി മന്ത്രാലയം പത്രക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബര്‍ 15-നാണ് കപ്പലുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.
 
പാകിസ്ഥാന്‍ നാവികസേനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതും അനുചിതവുമായ പെരുമാറ്റം മൂലമാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ നാവികസേനാ കപ്പല്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനാ കപ്പലുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്. പാകിസ്ഥാന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷനിലെ 'ചാര്‍ജ് ഡി അഫയേഴ്‌സിനെ' വിളിച്ചുവരുത്തി ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രമേഖലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കൂട്ടിയിടിയില്‍ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. 
 
സൈനികാഭ്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൈനിക നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന 1991-ലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ കരാറിലെ പത്താം അനുച്ഛേദത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ നാവികസേനാ കപ്പലിന്റെ നടപടി. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിഷേധം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിക്കാന്‍ ചാര്‍ജ് ഡി അഫയേഴ്‌സിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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