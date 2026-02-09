സഞ്ജു വേണ്ടായിരുന്നു, സാം കറന്‍ തന്നെ ബെസ്റ്റ്, ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചപ്പോഴും പരിഹാസം സഞ്ജുവിന്റെ നേരെ

രേണുക വേണു|
ടി20 ലോകകപ്പില് നേപ്പാളിനെതിരായ മത്സരത്തില്
ഇംഗ്ലണ്ട് നേടിയ ആവേശകരമായ വിജയത്തീന് പിന്നാലെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായി സഞ്ജു. വാംഖഡെയില് നടന്ന ആവേശപോരാട്ടത്തില് ഇംഗ്ലണ്ടിനായി അവസാന ഓവര് എറിഞ്ഞത് സാം കറനായിരുന്നു. അവസാന ഓവറില് 10 റണ്സ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതില് സാം കറന്റെ ബൗളിംഗ് പ്രകടനം നിര്ണായകമായിരുന്നു. എന്നാല് സാം കറന് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയതോടെ ആരാധകര് ചര്ച്ചയാക്കിയത് സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പേരായിരുന്നു.
ഐപിഎല്ലില് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ് താരങ്ങളായ സാം കറന്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരെ രാജസ്ഥാന് റോയല്സിലേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്താണ് സഞ്ജു സാംസണെ ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. സഞ്ജു നിലവില് കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം ഫോമിലാണ് ഇതാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ ട്രോളുകള്ക്ക് കാരണം. സാം കറന് തന്നെ ടീമില് മതിയായിരുന്നുവെന്നും ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് താരമായ സഞ്ജുവിനെ പകരം വേണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എക്സില് പല ആരാധകരും കുറിച്ചത്.
സഞ്ജുവിന്റെ നിലവിലെ ബാറ്റിംഗ് ഫോം പരിതാപകരമാണെന്നും കറന് ബോളിംഗിലും ബാറ്റിംഗിലും നല്കുന്ന ഓള്റൗണ്ട് മികവ് ചെന്നൈയ്ക്ക് നഷ്ടമായെന്നും ആരാധകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.