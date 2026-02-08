India vs USA : അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം, പകരം ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയത് സഞ്ജു

അഭിറാം മനോഹർ|
2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിടെ ആരാധകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി അഭിഷേക് ശര്മ. മത്സരത്തില് ബാറ്റിംഗില് നിരാശപ്പെടുത്തിയ അഭിഷേക് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഫീല്ഡില് അധികനേരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. യുഎസ്എ ബാറ്റിംഗിനിടെ ഫീല്ഡില് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം നേരിട്ട താരം മൈതാനം വിട്ടിരുന്നു. തുടര്ന്ന് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണാണ് അഭിഷേകിന് പകരമായി ഫീല്ഡ് ചെയ്തത്.
ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നടന്ന ന്യൂസിലന്ഡ് പരമ്പരയിലെ മോശം പ്രകടനത്തെത്തുടര്ന്ന് സഞ്ജു സാംസണെ ആദ്യ മത്സരത്തിനുള്ള പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇഷാന് കിഷനെയാണ് ഇന്ത്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്ററായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാല് പകരക്കാരുടെ നിരയിലുണ്ടായിരുന്ന സഞ്ജുവിനെ, അഭിഷേക് ശര്മ്മയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട ഉടന് തന്നെ ഫീല്ഡിംഗിനായി നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. വാംഖഡെയിലെ കടുത്ത ചൂടും ഹുമിഡിറ്റിയും താരത്തെ തളര്ത്തിയതായാണ് മത്സരശേഷം നായകനായ സൂര്യകുമാര് യാദവ് പറഞ്ഞത്.
നിലവില് ഐസിസി ടി20 റാങ്കിംഗില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബാറ്ററാണ് അഭിഷേക് ശര്മ്മ. ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിന് അഭിഷേകിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെ ഇന്ത്യ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാല് തന്നെ അഭിഷേകിന് ഫീല്ഡില് കാണാതായതോടെ ഇന്ത്യന് ആരാധകരും അസ്വസ്ഥരായി. വരും മത്സരങ്ങളില് അഭിഷേകിന് കളിക്കാന് സാധിക്കില്ലെങ്കില് സഞ്ജു സാംസണോ ഇഷാന് കിഷനോ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥിരമായി എത്തേണ്ടി വരും. എന്നാല് നിലവില് അങ്ങനൊരു സാഹചര്യമില്ലെന്നും കടുത്ത ചൂടും ഹുമിഡിറ്റിയും താരത്തെ തളര്ത്തുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് അറിയാന് കഴിയുന്നത്.