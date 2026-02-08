T20 Worldcup Eng vs Nepal : അവസാന ബോൾ വരെ വിറപ്പിച്ചു, ഒടുക്കം നേപ്പാൾ കീഴടങ്ങി, ഇംഗ്ലണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 8 ഫെബ്രുവരി 2026 (20:42 IST)
ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില് ശക്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിറപ്പിച്ച് നേപ്പാള്. മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില് അവസാന ഓവര് വരെ നീണ്ടുനിന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് തോല്വിയേല്ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് നിശ്ചിത 20 ഓവറില് 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 184 റണ്സാണ് നേടിയത്. അര്ധസെഞ്ചുറികളുമായി തിളങ്ങിയ ജേക്കബ് ബേഥല്(55), ഹാരി ബ്രൂക്ക്(53) എന്നിവരുടെ പ്രകടനമികവിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് മികച്ച സ്കോറിലെത്തിയത്.
അവസാന ഓവറുകളില് വില് ജാക്സ് പുറത്താകാതെ നേടിയ 39 റണ്സാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മികച്ച നിലയിലെത്തിച്ചത്.
185 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന നേപ്പാള് അതിശയകരമായ രീതിയിലാണ് മറുപടി നല്കിയത്. 44 റണ്സുമായി ദീപേന്ദ്ര സിംഗ് ഐറി, ക്യാപ്റ്റന് രോഹിത് പൗഡല്(39) എന്നിവര് ചേര്ന്ന് റണ്റേറ്റ് നിലനിര്ത്തി.അവസാന ഓവറുകളില് ലോകേഷ് ബാം നടത്തിയ കടന്നാക്രമണത്തോടെ ഒരു ഘട്ടത്തില് നേപ്പാള് വിജയത്തിന് തൊട്ടരികില് വരെ എത്തി. അവസാന 2 ഓവറില് വിജയിക്കാന് 24 റണ്സ് എന്നഘട്ടത്തില് നിന്നും മത്സരം വിജയിക്കാന് 9 പന്തില് 14 റണ്സ് എന്ന നിലയില് വരെ മത്സരമെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് സാം കറന് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവര് കാര്യങ്ങള് മാറ്റിമറിച്ചു.
അവസാന ഓവറില് വിജയിക്കാന് 10 റണ്സായിരുന്നു നേപ്പാളിന് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ആദ്യ പന്തില് ലോകേഷിനെ റണ്സെടുക്കാന് സാം കറന് അനുവദിച്ചില്ല. രണ്ടാം പന്തില് ഒരു റണ്. ഇതോടെ അവസാന 4 പന്തില് ജയിക്കാന് വേണ്ടത് 9 റണ്സ്. മൂന്നാം പന്തില് ഒരു റണ്. നാലാം പന്തില് 2 റണ്സ്. അവസാന 2 പന്തില് വിജയിക്കാന് 6 റണ്സ് മാത്രം. എന്നാല് അഞ്ചാം പന്തില് റണ്സെടുക്കാനായില്ല. അവസാന പന്തില് ഒരു സിക്സടിച്ചാല് നേപ്പാളിന് വിജയിക്കാം. എന്നാല് പരിചയസമ്പന്നനായ സാം കറന്റെ അവസാന ബോളില് വന്നത് ഒരു റണ്സ് മാത്രം. ഇതോടെ തലനാരിഴയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് തോല്വിയില് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും നേപ്പാളിന്റെ മടക്കം തലയുയര്ത്തി തന്നെ.