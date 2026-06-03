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Australia vs Pakistan: പകരംവീട്ടി ഓസ്ട്രേലിയ; പാക്കിസ്ഥാനു തോൽവി
ഒൻപത് ഓവറിൽ 33 റൺസ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ പേസർ നഥാൻ ഏലിസ് ആണ് കളിയിലെ താരം
Australia vs Pakistan
Australia vs Pakistan: പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു ജയം. ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 41 റൺസിനാണ് ഓസീസ് ആതിഥേയതെ തോൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 231 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 190 നു ഓൾഔട്ട് ആയി.
ഒൻപത് ഓവറിൽ 33 റൺസ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ പേസർ നഥാൻ ഏലിസ് ആണ് കളിയിലെ താരം. മാത്യു ഷോർട്ട് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. മാത്യു കുന്നെമൻ, ആദം സാംപ, തൻവീർ സങ്ക എന്നിവർക്കു ഓരോ വിക്കറ്റ്.
74 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോർ സഹിതം 51 റൺസെടുത്ത നായകൻ ജോഷ് ഇഗ്ലിസ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ജയത്തിൽ നിർണായകമായത്. കാമറൂൺ ഗ്രീൻ 92 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും രണ്ട് സിക്സും സഹിതം 53 റൺസുമായി ഓസീസിന്റെ ടോപ് സ്കോററായി. മാത്യു റെൻഷ 43 പന്തിൽ 43 റൺസെടുത്തു. ഒലിവർ പീക്ക് 32 പന്തിൽ 31 റൺസ് നേടി.
ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനായിരുന്നു ജയം.
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Australia vs Pakistan: പകരംവീട്ടി ഓസ്ട്രേലിയ; പാക്കിസ്ഥാനു തോൽവി
Australia vs Pakistan: പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു ജയം. ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 41 റൺസിനാണ് ഓസീസ് ആതിഥേയതെ തോൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 231 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 190 നു ഓൾഔട്ട് ആയി.
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ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ഷോട്ടുകളെ മറികടന്ന് സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള ബാറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്സ് അടക്കം രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് റണ്സുകള് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ടെസ്റ്റിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഷോട്ടുകള്ക്കും മനസാന്നിധ്യത്തിനും പേര് കേട്ട സ്മിത്ത് 123 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 56.06 ശരാശരിയില് 10,763 റണ്സ് ഇതിനകം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 37 ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറികളും താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്.