വൈഭവ് അസാധാരണ പ്രതിഭ, ടീമിലെടുക്കണോ?, നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം, എല്ലാം അഗാർക്ക് വിട്ട് ബിസിസിഐ
ഐപിഎല്ലില് അതിശയകരമായ പ്രകടനത്തോടെ ലോക ക്രിക്കറ്റിനെയാകെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിന്റെ 15കാരനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി.
ഐപിഎല്ലില് അതിശയകരമായ പ്രകടനത്തോടെ ലോക ക്രിക്കറ്റിനെയാകെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിന്റെ 15കാരനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി. തന്നേക്കാള് പ്രായം കൂടിയ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് പേര് തെളിയിച്ച ബൗളര്മാര്ക്കെതിരെ വമ്പന് പ്രകടനമാണ് ഐപിഎല്ലില് താരം പുറത്തെടുത്തത്. ഇതോടെ വൈഭവിന് ദേശീയ ടീമില് ഇടം നല്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ വൈഭവിന്റെ കാര്യത്തില് തീരുമാനമെല്ലാം സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബിസിസിഐ എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
ഇത്തവണ ഐപിഎല്ലില് 16 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 237.31 എന്ന സ്ട്രൈക്ക്റേറ്റില് 776 റണ്സാണ് വൈഭവ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 72 സിക്സുകളാണ് സീസണില് വൈഭവ് പറത്തിയത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള അഭിഷേക് ശര്മ 43 സിക്സുകള് മാത്രമാണ് ടൂര്ണമെന്റില് നേടിയത്. വൈഭവിന്റെ പ്രായം കണക്കിലെടുത്ത് വൈഭവിന് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമോ എന്ന കാര്യത്തില് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് പല അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത്. എന്നാല് തന്നേക്കാള് രണ്ടിരട്ടിപ്രായമുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ ബൗളര്മാരെ പോലും വൈഭവ് നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ വിലയിരുത്തല്. അണ്ടര് 19 ലോകകപ്പിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് വൈഭവ് നടത്തിയത്.
ഈ സാഹചര്യത്തില് തീരുമാനം സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വൈഭവിന്റെ കരിയറിന് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ തീരുമാനങ്ങള് അവര് കൈക്കൊള്ളുമെന്നുമാണ് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവ്ജിത് സൈകിയ അറിയിക്കുന്നത്. ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം ജൂണില് അയര്ലന്ഡിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ടി20 മത്സരങ്ങള്. ഇതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലും ടി20 പരമ്പര ഇന്ത്യ കളിക്കും. ജൂണ് 6ന് അഫ്ഗാനെതിരെ ആരംഭിക്കുന്ന ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിടെ അയര്ലന്ഡ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!
ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ഷോട്ടുകളെ മറികടന്ന് സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള ബാറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്സ് അടക്കം രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് റണ്സുകള് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ടെസ്റ്റിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഷോട്ടുകള്ക്കും മനസാന്നിധ്യത്തിനും പേര് കേട്ട സ്മിത്ത് 123 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 56.06 ശരാശരിയില് 10,763 റണ്സ് ഇതിനകം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 37 ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറികളും താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്.
'എല്ലാം കര്മഫലം', രാജസ്ഥാന്റെ പുറത്താകലില് പരിഹാസവുമായി മുന് ഉടമ രാജ് കുന്ദ്ര
ഐപിഎല് 2026-ലെ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറില് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനോട് തോറ്റ് ഫൈനല് പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത നേടാതെ രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ പരിഹാസവുമായി മുന് രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് ഉടമയായ രാജ് കുന്ദ്ര. തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടില് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിന്റെ പേര് നേരിട്ട് പരാമര്ശിക്കാതെയാണ് രാജ് കുന്ദ്രയുടെ വിമര്ശനം.