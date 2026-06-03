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ഗൗതം ഗംഭീറിന് ശേഷം ആര് പരിശീലകനാകും, നെഹ്റ വരണമെന്ന് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ
ഗൗതം ഗംഭീര് പരിശീലകസ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാല് നെഹ്റയെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് മഞ്ജരേക്കറുടെ ആവശ്യം.
ഐപിഎല് ഫൈനലില് റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളുരുവിനോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും മുഖ്യ പരിശീലകനെന്ന നിലയില് ആശിഷ് നെഹ്റയ്ക്ക് വലിയ പ്രശംസയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷത്തിനിടെ 3 തവണ ഗുജറാത്തിനെ പ്ലേ ഓഫിലെത്തിച്ച നെഹ്റയെ ഇന്ത്യയുടെ ലിമിറ്റഡ് ഓവര് ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മുന് താരമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്. ഗൗതം ഗംഭീര് പരിശീലകസ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാല് നെഹ്റയെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് മഞ്ജരേക്കറുടെ ആവശ്യം.
2027 ഏകദിന ലോകകപ്പ് വരെയാണ് ഗംഭീറിന്റെ കാലാവധിയെങ്കിലും ഇത് 2028ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് വരെയും നീട്ടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഗംഭീര് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാല് ഓപ്ഷനായി നെഹ്റയെ കണക്കാക്കണമെന്നാണ് മഞ്ജരേക്കറുടെ ആവശ്യം. മികച്ച റെക്കോര്ഡാണ് പരിശീലകനെന്ന നിലയില് നെഹ്റയ്ക്കുള്ളത്. പ്രാക്റ്റിക്കലായ ക്രിക്കറ്ററാണ് നെഹ്റ. കളിയെ വൈകാരികമായി കാണുന്നതിനേക്കാള് ടീമിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാനും അത് പരിഹരിക്കാനും നെഹ്റയ്ക്കാകും. വിജയങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാതെ പിന്നില് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് നെഹ്റയെന്നും മഞ്ജരേക്കര് പറയുന്നു.
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ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ഷോട്ടുകളെ മറികടന്ന് സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള ബാറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്സ് അടക്കം രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് റണ്സുകള് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ടെസ്റ്റിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഷോട്ടുകള്ക്കും മനസാന്നിധ്യത്തിനും പേര് കേട്ട സ്മിത്ത് 123 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 56.06 ശരാശരിയില് 10,763 റണ്സ് ഇതിനകം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 37 ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറികളും താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്.