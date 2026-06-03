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  4. Sanjay manjrekar suggests new indian future coach
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 3 June 2026 (08:36 IST)

ഗൗതം ഗംഭീറിന് ശേഷം ആര് പരിശീലകനാകും, നെഹ്റ വരണമെന്ന് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ

ഗൗതം ഗംഭീര്‍ പരിശീലകസ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാല്‍ നെഹ്‌റയെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് മഞ്ജരേക്കറുടെ ആവശ്യം.

Nehra
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 3 Jun 2026 (08:36 IST) Updated: Wed, 3 Jun 2026 (08:38 IST)
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ഐപിഎല്‍ ഫൈനലില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളുരുവിനോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും മുഖ്യ പരിശീലകനെന്ന നിലയില്‍ ആശിഷ് നെഹ്‌റയ്ക്ക് വലിയ പ്രശംസയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷത്തിനിടെ 3 തവണ ഗുജറാത്തിനെ പ്ലേ ഓഫിലെത്തിച്ച നെഹ്‌റയെ ഇന്ത്യയുടെ ലിമിറ്റഡ് ഓവര്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ താരമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍.  ഗൗതം ഗംഭീര്‍ പരിശീലകസ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാല്‍ നെഹ്‌റയെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് മഞ്ജരേക്കറുടെ ആവശ്യം.
 
2027 ഏകദിന ലോകകപ്പ് വരെയാണ് ഗംഭീറിന്റെ കാലാവധിയെങ്കിലും ഇത് 2028ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് വരെയും നീട്ടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗംഭീര്‍ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാല്‍ ഓപ്ഷനായി നെഹ്‌റയെ കണക്കാക്കണമെന്നാണ് മഞ്ജരേക്കറുടെ ആവശ്യം. മികച്ച റെക്കോര്‍ഡാണ് പരിശീലകനെന്ന നിലയില്‍ നെഹ്‌റയ്ക്കുള്ളത്. പ്രാക്റ്റിക്കലായ ക്രിക്കറ്ററാണ് നെഹ്‌റ. കളിയെ വൈകാരികമായി കാണുന്നതിനേക്കാള്‍ ടീമിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാനും അത് പരിഹരിക്കാനും നെഹ്‌റയ്ക്കാകും. വിജയങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാതെ പിന്നില്‍ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് നെഹ്‌റയെന്നും മഞ്ജരേക്കര്‍ പറയുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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