സേതുരാമയ്യർ വീണ്ടുമെത്തുന്നു?സിബിഐ സീരിസിന് ആറാം ഭാഗം വരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട്

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 21 മാര്ച്ച് 2026 (11:01 IST)
മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും കുറ്റാന്വേഷക ത്രില്ലറുകളിൽ ഒന്നായ സിബിഐ സീരിസിന് ആറാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളും വമ്പൻ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു. രേഖചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനായ ജോഫിൻ ടി ചാക്കോയാണ് ആറാം ഭാഗം സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്നാൽ
ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.
ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒരു സിബിഐ ഡയറിക്കുറിപ്പ് 1988-ലായിരുന്നു പുറത്തിയങ്ങിയത്. ജാഗ്രത 1989ലും, 2004ൽ സേതുരാമയ്യര് സിബിഐ, 2005-ല് നേരറിയാന് സിബിഐ, 2022-ൽൽ സിബിഐ 5: ദി ബ്രെയിൻ തുടങ്ങിയവയാണ് സീരിസിന്റെ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ. മമ്മൂട്ടിയായിരുന്നു സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സി.ബി.ഐ) ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അഞ്ചുഭാഗങ്ങളിലും എത്തിയത്.
സേതുരാമ അയ്യർ എന്ന കഥാപാത്രത്തോടൊപ്പം സഹതാരങ്ങളായി മുകേഷും ജഗതി ശ്രീകുമാറും എത്തിയിരുന്നു.
മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളും കെ. മധുയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്. എസ്. എൻ സ്വാമിയായിരുന്നു തിരക്കഥ. സീരിസിലെ അവസാന ചിത്രം സിബിഐ 5: ദി ബ്രെയിൻ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഏകദേശം 37 കോടി രൂപ വരെ നേടിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് മുൻപിറങ്ങിയ 4 ഭാഗങ്ങളെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലെർ ആയിരുന്നു ഇത്.