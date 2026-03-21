ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

സേതുരാമയ്യർ വീണ്ടുമെത്തുന്നു?സിബിഐ സീരിസിന് ആറാം ഭാഗം വരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട്

രേഖചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനായ ജോഫിൻ ടി ചാക്കോയാണ് ആറാം ഭാ​ഗം സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:01 IST)
മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും കുറ്റാന്വേഷക ത്രില്ലറുകളിൽ ഒന്നായ സിബിഐ സീരിസിന് ആറാം ഭാ​ഗം ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളും വമ്പൻ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു. രേഖചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനായ ജോഫിൻ ടി ചാക്കോയാണ് ആറാം ഭാ​ഗം സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്നാൽ
ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.

ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാ​ഗം ഒരു സിബിഐ ഡയറിക്കുറിപ്പ് 1988-ലായിരുന്നു പുറത്തിയങ്ങിയത്. ജാ​ഗ്രത 1989ലും, 2004ൽ സേതുരാമയ്യര്‍ സിബിഐ, 2005-ല്‍ നേരറിയാന്‍ സിബിഐ, 2022-ൽൽ സിബിഐ 5: ദി ബ്രെയിൻ തുടങ്ങിയവയാണ് സീരിസിന്റെ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ. മമ്മൂട്ടിയായിരുന്നു സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സി.ബി.ഐ) ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അ‍ഞ്ചുഭാ​ഗങ്ങളിലും എത്തിയത്.
സേതുരാമ അയ്യർ എന്ന കഥാപാത്രത്തോടൊപ്പം സഹതാരങ്ങളായി മുകേഷും ജഗതി ശ്രീകുമാറും എത്തിയിരുന്നു.

മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളും കെ. മധുയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്. എസ്. എൻ സ്വാമിയായിരുന്നു തിരക്കഥ. സീരിസിലെ അവസാന ചിത്രം സിബിഐ 5: ദി ബ്രെയിൻ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഏകദേശം 37 കോടി രൂപ വരെ നേടിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ്‌ മുൻപിറങ്ങിയ 4 ഭാഗങ്ങളെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലെർ ആയിരുന്നു ഇത്.




ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :