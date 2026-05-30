  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Simultaneous raids in four districts of North Kerala
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (19:31 IST)

വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളില്‍ ഒരേസമയം റെയ്ഡുകള്‍: എന്‍ഐഎ സ്‌ഫോടകവസ്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Simultaneous raids in four districts of North Kerala
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 30 May 2026 (19:31 IST) Updated: Sat, 30 May 2026 (19:33 IST)
google-news
മലപ്പുറം: ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി (എന്‍ഐഎ) തങ്ങളുടെ സ്ഫോടകവസ്തു വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ ഏകോപിത റെയ്ഡുകള്‍ ആരംഭിച്ചു. വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ ഉടനീളം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന നിയമവിരുദ്ധ സ്‌ഫോടകവസ്തു സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വന്‍ പരിശോധന.
 
ഫെബ്രുവരി 7 ന് തിരൂരങ്ങാടിയിലെ ചെമ്മാടില്‍ ഒരു വാണിജ്യ ഗതാഗത ട്രക്ക് നിയമപാലകര്‍ തടഞ്ഞതില്‍ നിന്നാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം. ഉള്ളി ചാക്കുകളുടെ പാളികള്‍ക്കടിയില്‍ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാണിജ്യ-ഗ്രേഡ് സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പതിവ് ക്വാറി ജോലികള്‍ക്കാണ് വസ്തുക്കള്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായി ഫോളോ വസ്തുക്കള്‍ കടത്തുന്നത് ദേശീയ ഭീകരവിരുദ്ധ-സുരക്ഷാ അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കമിടുകയായിരുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയംഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ഇട്ട സംഭവം; സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഉത്തരവ്

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ഇട്ട സംഭവം; സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഉത്തരവ്മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനാണ് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്. ആറ്റിങ്ങല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ എസ് ജവാദിനെയാണ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളില്‍ ഒരേസമയം റെയ്ഡുകള്‍: എന്‍ഐഎ സ്‌ഫോടകവസ്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളില്‍ ഒരേസമയം റെയ്ഡുകള്‍: എന്‍ഐഎ സ്‌ഫോടകവസ്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചുദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി (എന്‍ഐഎ) തങ്ങളുടെ സ്ഫോടകവസ്തു വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ ഏകോപിത റെയ്ഡുകള്‍ ആരംഭിച്ചു. വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ ഉടനീളം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന നിയമവിരുദ്ധ സ്‌ഫോടകവസ്തു സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വന്‍ പരിശോധന.

ജൂണ്‍ 9 മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് 52 ദിവസത്തെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം

ജൂണ്‍ 9 മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് 52 ദിവസത്തെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനംമത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയ മത്സ്യബന്ധനം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം തുടരുന്നതെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഇത്തവണ കാലവര്‍ഷത്തില്‍ മഴ കുറയും; ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ചൂട് കൂടും

ഇത്തവണ കാലവര്‍ഷത്തില്‍ മഴ കുറയും; ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ചൂട് കൂടുംജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ രാജ്യത്ത് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചു. യുപി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ബിഹാര്‍, ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ജൂണില്‍ ചൂട് സാധാരണയേക്കാള്‍ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചു.

സമാധാന കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം വീണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ യുഎസ് റെഡിയെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി

സമാധാന കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം വീണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ യുഎസ് റെഡിയെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിസിംഗപ്പൂരില്‍ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടിയായ 'ഷാങ്ഗ്രി-ലാ ഡയലോഗില്‍' (Shangri-La Dialogue) സംസാരിക്കവെയാണ് പെന്റഗണ്‍ മേധാവി ഈ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്.