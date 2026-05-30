വടക്കന് കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളില് ഒരേസമയം റെയ്ഡുകള്: എന്ഐഎ സ്ഫോടകവസ്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
മലപ്പുറം: ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്സി (എന്ഐഎ) തങ്ങളുടെ സ്ഫോടകവസ്തു വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കാസര്ഗോഡ്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് ഏകോപിത റെയ്ഡുകള് ആരംഭിച്ചു. വടക്കന് കേരളത്തില് ഉടനീളം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന നിയമവിരുദ്ധ സ്ഫോടകവസ്തു സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വന് പരിശോധന.
ഫെബ്രുവരി 7 ന് തിരൂരങ്ങാടിയിലെ ചെമ്മാടില് ഒരു വാണിജ്യ ഗതാഗത ട്രക്ക് നിയമപാലകര് തടഞ്ഞതില് നിന്നാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം. ഉള്ളി ചാക്കുകളുടെ പാളികള്ക്കടിയില് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാണിജ്യ-ഗ്രേഡ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം ഉദ്യോഗസ്ഥര് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പതിവ് ക്വാറി ജോലികള്ക്കാണ് വസ്തുക്കള് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഓപ്പറേറ്റര്മാര് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായി ഫോളോ വസ്തുക്കള് കടത്തുന്നത് ദേശീയ ഭീകരവിരുദ്ധ-സുരക്ഷാ അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കമിടുകയായിരുന്നു.
ജൂണ് മാസത്തില് രാജ്യത്ത് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചു. യുപി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ബിഹാര്, ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ജൂണില് ചൂട് സാധാരണയേക്കാള് കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചു.