നെടുമങ്ങാട് കുഞ്ഞിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു, അമ്മയെയും പങ്കാളിയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട്ട് ഒന്നര വയസ്സുള്ള ആണ്കുട്ടിയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടിയുടെ അമ്മ അഖിലയെയും പങ്കാളി അഷ്കറിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അഷ്കര് കുട്ടിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കഠിനമായ ആക്രമണത്തില് ആന്തരിക രക്തസ്രാവമുണ്ടായതായും ഇത് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയെ ആവര്ത്തിച്ചുള്ളതും ക്രൂരവുമായ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാക്കിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.
നെടുമങ്ങാട് കരിക്കുഴിയിലെ അഖിലയുടെ മകന് അര്ഷിദ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. ഭക്ഷണം നല്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി ഛര്ദ്ദിക്കുകയും പിന്നീട് മരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ടുകള്. സംഭവം നടക്കുമ്പോള് അഖില ഒരു നൃത്ത പരിപാടിക്കായി തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസമായി പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു കുട്ടി. കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കൈകളും പ്ലാസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കുട്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെ വീണതാണ് പരിക്കുകള്ക്ക് കാരണമെന്ന് അഷ്കറും അഖിലയും അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാല് അഷ്കര് കുട്ടിയെ പതിവായി ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കള് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
ഭക്ഷണം തൊണ്ടയില് കുടുങ്ങിയാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്ന് അഷ്കര് പോലീസിനെയും ആശുപത്രി അധികൃതരെയും അറിയിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ ഇന്ക്വസ്റ്റ് റിപ്പോര്ട്ടില് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില് ഒന്നിലധികം മുറിവുകള് കണ്ടെത്തിയതിനാല് ആക്രമണത്തിന്റെ സംശയം ഉയര്ന്നു. കൂടുതല് അന്വേഷണത്തില് കുട്ടി ഗുരുതരമായ ശാരീരിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഇതോടെ പോലീസ് കൊലപാതകമായി കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.
ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്സി (എന്ഐഎ) തങ്ങളുടെ സ്ഫോടകവസ്തു വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കാസര്ഗോഡ്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് ഏകോപിത റെയ്ഡുകള് ആരംഭിച്ചു. വടക്കന് കേരളത്തില് ഉടനീളം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന നിയമവിരുദ്ധ സ്ഫോടകവസ്തു സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വന് പരിശോധന.
ജൂണ് മാസത്തില് രാജ്യത്ത് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചു. യുപി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ബിഹാര്, ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ജൂണില് ചൂട് സാധാരണയേക്കാള് കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചു.