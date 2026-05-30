Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (21:10 IST)

നെടുമങ്ങാട് കുഞ്ഞിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു, അമ്മയെയും പങ്കാളിയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട്ട് ഒന്നര വയസ്സുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടിയുടെ അമ്മ അഖിലയെയും പങ്കാളി അഷ്‌കറിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അഷ്‌കര്‍ കുട്ടിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കഠിനമായ ആക്രമണത്തില്‍ ആന്തരിക രക്തസ്രാവമുണ്ടായതായും ഇത് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയെ ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ളതും ക്രൂരവുമായ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാക്കിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.
 
നെടുമങ്ങാട് കരിക്കുഴിയിലെ അഖിലയുടെ മകന്‍ അര്‍ഷിദ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നതിനിടെ കുട്ടി ഛര്‍ദ്ദിക്കുകയും പിന്നീട് മരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ അഖില ഒരു നൃത്ത പരിപാടിക്കായി തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസമായി പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു കുട്ടി. കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കൈകളും പ്ലാസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കുട്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെ വീണതാണ് പരിക്കുകള്‍ക്ക് കാരണമെന്ന് അഷ്‌കറും അഖിലയും അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അഷ്‌കര്‍ കുട്ടിയെ പതിവായി ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. 
 
ഭക്ഷണം തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങിയാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്ന് അഷ്‌കര്‍ പോലീസിനെയും ആശുപത്രി അധികൃതരെയും അറിയിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില്‍ ഒന്നിലധികം മുറിവുകള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനാല്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ സംശയം ഉയര്‍ന്നു. കൂടുതല്‍ അന്വേഷണത്തില്‍ കുട്ടി ഗുരുതരമായ ശാരീരിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഇതോടെ പോലീസ് കൊലപാതകമായി കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.
മറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനാണ് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്. ആറ്റിങ്ങല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ എസ് ജവാദിനെയാണ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി (എന്‍ഐഎ) തങ്ങളുടെ സ്ഫോടകവസ്തു വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ ഏകോപിത റെയ്ഡുകള്‍ ആരംഭിച്ചു. വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ ഉടനീളം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന നിയമവിരുദ്ധ സ്‌ഫോടകവസ്തു സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വന്‍ പരിശോധന.

മത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയ മത്സ്യബന്ധനം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം തുടരുന്നതെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ രാജ്യത്ത് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചു. യുപി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ബിഹാര്‍, ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ജൂണില്‍ ചൂട് സാധാരണയേക്കാള്‍ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചു.

സിംഗപ്പൂരില്‍ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടിയായ 'ഷാങ്ഗ്രി-ലാ ഡയലോഗില്‍' (Shangri-La Dialogue) സംസാരിക്കവെയാണ് പെന്റഗണ്‍ മേധാവി ഈ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്.