മമ്മൂട്ടിയോടു മാപ്പ് ചോദിച്ച് പിണറായി വിജയൻ

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 9 മാര്ച്ച് 2026 (19:19 IST)
Pinarayi Vijayan and Mammootty
വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് വിവാദത്തിൽ സൈബർ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടിവന്ന നടൻ മമ്മൂട്ടിയോടു ക്ഷമ ചോദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സിപിഎം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.റഫീഖിനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇടത് അനുകൂല പ്രൊഫൈലുകൾ അടക്കം മമ്മൂട്ടിയെ വിമർശിച്ചത്.
മമ്മൂട്ടിയെ അപമാനിക്കരുതായിരുന്നുവെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അധിക്ഷേപിച്ചത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് പിണറായി പറഞ്ഞു. മമ്മൂട്ടി ആരെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ടല്ല വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചത്. അവിടെ എത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കേരളത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തികളിൽ പ്രധാനിയായ ഒരാളാണ് മമ്മൂട്ടി. ചെന്നൈയിൽനിന്നു പുലർച്ചെ കോഴിക്കോട് എത്തി അവിടെനിന്ന് അദ്ദേഹം വയനാട്ടിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു. ടൗൺഷിപ്പ് കാണാനുള്ള നല്ല മനസോടെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയത്. വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു നൽകി. അവിടെ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല നിലയ്ക്ക് ഇടപെടുന്ന ആളാണ് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റഫീഖ്. റഫീഖും മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടി പോയി. ആരെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ടല്ല യാത്ര എന്നതിനാൽ സ്വാഭാവികമായാണ് റഫീഖിനോടു, നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ വന്നതെന്നും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ നടന്നാൽ അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടില്ലേ എന്നും പറയുകയായിരുന്നെന്നും അതിനെ പലരും വേറെ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.
മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ആക്രമണമുണ്ടായി. അതിൽ സിപിഎം അനുഭാവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.