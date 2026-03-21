ഖാലിദ് റഹ്മാന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി; രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി ഹരീഷ് പേരടി

Last Modified ശനി, 21 മാര്ച്ച് 2026 (14:27 IST)
സംവിധായകൻ ഖാലിദ് റഹ്മാനൊപ്പം പുതിയ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെ രൂക്ഷപ്രതികരണവുമായി നടൻ ഹരീഷ് പേരടി.
ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സംവിധായകനുമായി മമ്മൂട്ടി സഹകരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ഹരീഷ് പേരടി ചോദിച്ചു. മമ്മൂട്ടിയുടെ വയനാട് മുണ്ടക്കൈ ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശന വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
ഒരു പൊതു പ്രവർത്തകൻ കൂടെ നിന്നപ്പോൾ താൻ അവർക്കു വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് നാട്ടുകാർ കരുതില്ലേ എന്നു തോന്നിയ മമ്മുക്കയ്ക്ക്, ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒരു സംവിധായകനുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ താൻ ലഹരിയെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ കരുതില്ലേ എന്ന് തോന്നാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഹരീഷ് ചോദിച്ചു.
"ഒരു പൊതു പ്രവർത്തകൻ കുറച്ച് നേരം കൂടെ നിന്നപ്പോൾ "ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് നാട്ടുകാർ കരുതില്ലെ"എന്ന തോന്നിയ മമ്മുക്കക്ക്..ഹൈബ്രീഡ് കഞ്ചാവ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒരു സംവിധായകനുമായി വീണ്ടും സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ ഞാൻ ലഹരിയെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ കരുതില്ലെ... എന്ന് തോന്നാത്തത്
എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനിക്കറിയില്ല..ഏതാണ് ശരി എന്നും എനിക്കറിയില്ല..."-
ഹരീഷ് കുറിച്ചു
കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു ഛായാഗ്രാഹകൻ സമീർ താഹിറിന്റെ കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി സംവിധായകരായ ഖാലിദ് റഹ്മാൻ, അഷ്റഫ് ഹംസ എന്നിവരെ പൊലീസ് പിടികൂടുന്നത്. പിന്നീട് ഇവരെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഖാലിദ് റഹ്മാന്റെ 'ഉണ്ട' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലും മമ്മൂട്ടി തന്നെയായിരുന്നു നായകൻ. തുടർന്നാണ് മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി 'മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ' എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.