'ഇപ്പോഴും മുപ്പതുകാരന്റെ ഊർജ്ജം'; മമ്മൂട്ടി ഡബ്ബിങിനെത്തിയ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് ലിസി

രേണുക വേണു|
ചൊവ്വ, 17 മാര്ച്ച് 2026 (15:26 IST)
ഏറെ വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന സിനിമയാണ് 'പേട്രിയറ്റ്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി മമ്മൂട്ടിയുടെ ഡബ്ബിങ് പൂർത്തിയായ വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കികയാണ് നടി ലിസി. ലിസിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചെന്നൈയിലെ 'ലേ മാജിക് ലാന്റൺ' സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഡബ്ബിങ്. മമ്മൂട്ടി എത്തിയത് ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനകരവുമായ നിമിഷമായിരുന്നു എന്നും തന്റെ മുപ്പതുകളിലെ അതേ പ്രസരിപ്പോടുകൂടിയാണ് മമ്മൂക്കയെ ഇന്നും കണ്ടെന്നും ലിസ്സി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
"ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പാൻ- ഇന്ത്യൻ മലയാള ചലച്ചിത്രം... ‘പേട്രിയറ്റ്’ വോയ്സ് റെക്കോർഡിങിനായി ഇതിഹാസ താരം പത്മഭൂഷൺ മമ്മൂട്ടി ലേ മാജിക് ലാന്റേണിൽ എത്തിയത് തികച്ചും സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരവുമായ നിമിഷമായിരുന്നു. തന്റെ മുപ്പതുകളിലെന്നപോലെ അതേ പ്രസരിപ്പോടും ആകർഷണീയതയോടും കൂടിയാണ് മമ്മൂക്കയെ ഇന്നും കാണപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഊർജ്ജസ്വലതയും വ്യക്തിപ്രഭാവവും കാലാതീതമാണ്"- ലിസി കുറിച്ചു.
മഹേഷ് നാരായണൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന സ്പൈ ത്രില്ലറാണ് പേട്രിയറ്റ്. 140 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ്.. മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനുമൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര തുടങ്ങി വലിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. സുഷിൻ ശ്യാം ആണ് സംഗീതം, മനുഷ് നന്ദൻ ഛായാഗ്രഹണം. ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനിയുടെയും കിച്ചപ്പു ഫിലിംസിന്റെയും ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 23-ന് ചിത്രം ആഗോള റിലീസായി എത്തും.