Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 24 May 2026 (10:49 IST)

കേട്ടാൽ അറക്കുന്ന തെറി പറഞ്ഞു, ടിനി ടോമിനെതിരെ പരാതിയുമായി നീന കുറുപ്പും

താരസംഘടനയായ അമ്മയില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍. ടിനി ടോമിനെതിരെ അമ്മ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിക്കും പ്രസിഡന്റിനും പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് നടി നീന കുറുപ്പ്. കുടുംബമേളക്കിടെ തന്നെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്‌തെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും കേട്ടാല്‍ അറക്കുന്ന തെറി വിളിച്ചുവെന്നുമാണ് പരാതി. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഇതെന്നും മറ്റ് പലരോടും ടിനി ടോം ഇത്തരത്തില്‍ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും നീന കുറുപ്പ് പറയുന്നു.
 
 അതേസമയം ടിനിടോമിനെതിരെ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച നടി അന്‍സിബയെ കേള്‍ക്കാന്‍ അമ്മ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ തര്‍ക്കം നാണക്കേടായെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് താരങ്ങള്‍. ജൂണിലെ വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗത്തിന് മുന്‍പായി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനാണ് ഭാരവാഹികളുടെ ശ്രമം.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

