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ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി
മലയാളി സിനിമാപ്രേക്ഷകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആസിഫ് അലി സിനിമയായ ടിക്കി ടാക്കയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആക്ഷനാല് സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ സിനിമാജീവിതത്തില് ടിക്കിടാക്കയ്ക്കായാണ് ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആസിഫ് അലി.
നസ്ലിന്, ലുക്മാന് എന്നിവരാണ് സിനിമയില് മറ്റ് മുഖ്യവേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. നായികയായി വാമിഖ ഗബ്ബിയാണ് എത്തുന്നത്. ഓണ്ലൈന് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവെയാണ് തന്റെ കരിയറില് ഏറ്റവും കൂടുതല് പണിയെടുത്തത് ടിക്കിടാക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ആസിഫ് വ്യക്തമാക്കിയത്. പൂര്ണ്ണമായും തിയേറ്ററുകളില് നിന്ന് ആസ്വദിക്കാനാവുമ്മ മുഴുനീള ആക്ഷന് ചിത്രമായിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്നും ആസിഫ് അലി പറയുന്നു.
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കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി
വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ആറായി ഉയർന്നു. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിർമാണത്തൊഴിലാളികളായ അഞ്ചുപേരെയാണ് കാണാതായത്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച അതിഥിത്തൊഴിലാളികളായ മൂന്നുപേരുടെ മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എംബാം ചെയ്ത് തുരങ്കപാത നിർമാണ കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ബുധൻ രാത്രിയോടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വിമാനമാർഗം സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.