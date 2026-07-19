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മോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത നോർവീജിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകയും ഇന്ത്യൻ ടിവി അവതാരകയും തമ്മിൽ വാക്പോര്; മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യ ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും ചൂടേറുന്നു
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിദേശ സന്ദര്ശനത്തിനിടെ നടന്ന മാധ്യമസമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമര്ശങ്ങളാണ് വിവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.
ഇന്ത്യയുടെ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യവും മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര പ്രവര്ത്തനവും സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള്ക്ക് വീണ്ടും ഇന്ധനമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന് ടെലിവിഷന് അവതാകയും നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയും തമ്മില് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് നടന്ന വാക്പോര്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിദേശ സന്ദര്ശനത്തിനിടെ നടന്ന മാധ്യമസമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമര്ശങ്ങളാണ് വിവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.
റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം, ഇന്ത്യന് ടെലിവിഷന് അവതാരകനായ സുശാന്ത് സിന്ഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുത്ത മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് ഗൗരി ദ്വിവേദി നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ ''ജോലിയില്ലാത്തവര്'' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതോടെയാണ് തര്ക്കം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് മറുപടിയായി നോര്വേയിലെ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയായ ഹെല്ലെ ല്യംഗ് ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ രംഗത്തെത്തി.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നോര്വേ പ്രധാനമന്ത്രി ജോനാസ് ഗാര് സ്റ്റോറെയും പങ്കെടുത്ത സംയുക്ത വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങള് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് താന് ദ്വിവേദിയുടെ ജോലി തന്നെയാണ് നിര്വഹിച്ചതെന്ന് ല്യംഗ് പ്രതികരിച്ചു. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങള് ഉന്നയിക്കുകയാണെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Good morning NDTV, why couldn’t I get this interview style when she interviewed me? So civil and focused on facilitating a good conversation.— Helle Lyng (@HelleLyngSvends) July 14, 2026
I would have preferred this style over the nasty comments & shouting.
But I guess Adani wouldn’t approve of that for the Norway… https://t.co/yqgWlJR3Mb
ഇതിനിടെ, മുന് എന്ഡിടിവി മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനായ അഭിസാര് ശര്മ്മയും വിവാദത്തില് ഇടപെട്ടു. 2022-ല് ഗൗതം അദാനി ഗ്രൂപ്പ് എന്ഡിടിവിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ചാനലിന്റെ എഡിറ്റോറിയല് നിലപാടില് മാറ്റമുണ്ടായെന്നും, സര്ക്കാര് അനുകൂല റിപ്പോര്ട്ടിംഗിലേക്കാണ് ചാനല് കൂടുതല് നീങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
മറുവശത്ത്, പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ സ്വാധീനിക്കാന് തന്റെ ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വലിയ സ്വാധീനശേഷിയുണ്ടെന്ന് ല്യംഗ് അവകാശപ്പെട്ടു. സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവര്ത്തനവും അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ അവകാശവും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വാക്പോര് വ്യക്തിപരമായ വിമര്ശനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമപ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, മാധ്യമ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ സ്വാധീനം, അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളോടുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ സമീപനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന വിവിധ റിപ്പോര്ട്ടുകളില് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകളും ഇതോടെ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്.
രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല് പ്രകാരം, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് ആരംഭിച്ച ഈ തര്ക്കം ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര പ്രവര്ത്തനത്തെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തില് മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശാലമായ സംവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോള് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.