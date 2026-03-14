രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 14 മാര്ച്ച് 2026 (10:40 IST)
നടനും ടിവികെ നേതാവുമായ വിജയ്ക്കെതിരെ ഭാര്യ സംഗീത
നൽകിയ വിവാഹമോചന ഹരജിയാണ് തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. നടി തൃഷ
കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗോസിപ്പുകളും ഇതിനിടയിൽ ചൂടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹമോചന വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്നും വിജയ്യെ മകൻ ജെയ്സൺ സഞ്ജയ് അൺഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ജെയ്സൺ തന്റെ പേരിൽ വി എന്ന ഇനീഷ്യൽ ഒഴിവാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്.
സംഗീതയുടെ പേരിലെ എസ് ആയിരിക്കും വി ക്ക് പകരം ഇനി ഉപയോഗിക്കുക. ജെയ്സൺ വി സഞ്ജയ് എന്നത് മാറി ജെയ്സൺ സഞ്ജയ് സംഗീത എന്നതായിരിക്കും പേരിലെ പുതിയ മാറ്റം. പേരുമാറ്റത്തിലൂടെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണ് താനെന്ന നിലപാടാണ് മകൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഗീത വിജയ്ക്കെതിരെ വിവാഹമോചന ഹരജി ഫയൽ ചെയ്തത്. 2021 മുതൽ വിജയ് മറ്റൊരു നടിയുമായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയാണെന്നും ഇത് തന്നോടും കുടുംബത്തോടും കാണിച്ച വഞ്ചനയാണെന്നും സംഗീത ആരോപിക്കുന്നു. ഹരജിക്ക് പിന്നാലെ തൃഷയുടെ കൂടെ ഒരു വിവാഹചടങ്ങിൽ വിജയ് എത്തിയത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴി വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 20ന് വിജയിയോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം.