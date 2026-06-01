പുതിയ സര്ക്കാര് നിയമങ്ങള് പ്രാബല്യത്തില് വരുന്നതോടെ സോളാര് ഇന്സ്റ്റാളേഷനുകള് ചെലവേറിയതാകും
ന്യൂഡല്ഹി: കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സൗരോര്ജ്ജ നിയന്ത്രണങ്ങള് ഭേദഗതി ചെയ്തു. ജൂണ് 1 മുതല് സോളാര് ഇന്സ്റ്റാളേഷനുകളുടെ വില വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ നിയമങ്ങള് പ്രകാരം നെറ്റ്-മീറ്ററിംഗിലൂടെയും ഓപ്പണ്-ആക്സസ് ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സോളാര് പദ്ധതികള്ക്ക് ആഭ്യന്തരമായി നിര്മ്മിച്ച സോളാര് സെല്ലുകള് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയൂ. ഇന്ത്യയുടെ സൗരോര്ജ്ജ ഉല്പാദന ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇറക്കുമതിയെ പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയില് നിന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും പുതിയ നയം സൗരോര്ജ്ജ സംവിധാനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് വിതരണം കര്ശനമാക്കുകയും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സൗരോര്ജ്ജ ഘടകങ്ങളെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്ന കമ്പനികളില് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യും. സോളാര് പാനലുകളില് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളാര് സെല്ലുകള് അംഗീകൃത ആഭ്യന്തര നിര്മ്മാതാക്കളില് നിന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് സര്ക്കാര് നിര്ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പിഎം സൂര്യ ഘര്: മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഇന്സ്റ്റാളേഷനുകള് ഉള്പ്പെടെ നെറ്റ്-മീറ്ററിംഗ് ക്രമീകരണങ്ങള്ക്ക് കീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സോളാര് പദ്ധതികള്ക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമാണ്. മാറ്റങ്ങള് പാലിക്കാന് നിര്മ്മാതാക്കള് കൂടുതല് സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ജൂണ് 1 മുതല് പുതിയ നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തില് വന്നതായി സര്ക്കാര് സ്ഥിരീകരിച്ചു.