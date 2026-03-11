ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

"ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കില്ല"; തൃഷക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങളിൽ പാർഥിപൻ

പ്രതികരിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ചില ആളുകളില്‍ നിന്ന് എതിര്‍പ്പുണ്ടെന്നും ഇനി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ലെന്നും താരം അറിയിച്ചു.

parthiban, controversy trisha, trisha, trisha vijay, vijay talapathy, പാർതിപൻ, തൃഷ വിവാദം, തൃഷ, തൃഷ വിജയ്, വിജയ് തലപതി
രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (15:42 IST)
Trisha
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു നടി തൃഷ കൃഷ്ണനെതിരെ നടനും സംവിധായകനുമായ പാർഥിപൻ അധിക്ഷേപ പരാമർശം ഉന്നയിക്കുകയും പിന്നീട് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. തുടർന്ന് തന്റെ ഖേദ പ്രകടനത്തിൽ താരം വിശദീകരണവുമായി രം​ഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ ആ വിവാദങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ വിരാമമിടുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഈ പരാമര്‍ശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ നിലപാടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ പേരില്‍ ചില ആളുകളില്‍ നിന്ന് എതിര്‍പ്പുണ്ടെന്നും ഇനി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ലെന്നും താരം അറിയിച്ചു.

"ഞാന്‍ എന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിനകം തന്നെ അതുണ്ടായി. എന്നാല്‍ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ ഇനി സംസാരിക്കില്ല. ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്"- പാര്‍ത്ഥിപൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഒരു അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു പാർഥിപൻ തൃഷക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം ഉന്നയിച്ചത്. പൊന്നിയൻ സെൽവനിലെ
തൃഷയുടെ കഥാപാത്രമായ കുന്ദവൈയുടെ ചിത്രം സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ 'ഈ കുന്ദവൈയെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിലിരുത്തേണ്ടതാണ്. അതാണ് നല്ലത്. അവരെ പുറത്ത് വിടരുത്' എന്നായിരുന്നു പാർഥിപന്റെ പ്രതികരണം. ഇതിനെതിരെ തൃഷ രംഗത്തെത്തുകയും
പാർഥിപൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :