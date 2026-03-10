ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

വിജയും മനുഷ്യനാണ്, അവരുടെ ജീവിതം, നാട്ടുക്കാർക്കെന്താണ് കാര്യം: ഖുശ്ബു സുന്ദർ

ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഖുശ്ബു സുന്ദര്‍.

vijay
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026 (19:23 IST)
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തെയും സിനിമാ ലോകത്തെയും ഇളക്കിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിജയ്- സംഗീത വിവാഹമോചന വാര്‍ത്ത. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷമായി വിജയ്ക്ക് മറ്റൊരു സഹതാരവുമായി വിവാഹേതരബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹര്‍ജിയില്‍ സംഗീതയുടെ ആരോപണം. ഇത് വിവാദമായതോടെ ഈ നടി തൃഷയാണെന്ന തരത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പരന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു വിവാഹചടങ്ങില്‍ വിജയ്‌ക്കൊപ്പം തൃഷ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും കൂടി ചെയ്തതോടെ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവമായിരിക്കുകയാണ്.

ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഖുശ്ബു സുന്ദര്‍. ഐഎഎന്‍എസിനോടായിരുന്നു ഖുശ്ബുവിന്റെ പ്രതികരണം. വിജയും തൃഷയും ഒരുമിച്ച് വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഖുശ്ബു നല്‍കിയ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ. ആളുകള്‍ക്ക് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇത്ര താത്പര്യമെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. അത് അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതമാണ്. അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെങ്കില്‍ മാത്രം നമുക്ക് അതേ പറ്റി സംസാരിക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ എന്തിനാണ് വലിയ പ്രശ്‌നമാക്കുന്നത്. അത് അവര്‍ നോക്കിക്കോളും. ജനങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഖുശ്ബു ചോദിക്കുന്നു.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :