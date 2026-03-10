വിജയും മനുഷ്യനാണ്, അവരുടെ ജീവിതം, നാട്ടുക്കാർക്കെന്താണ് കാര്യം: ഖുശ്ബു സുന്ദർ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 മാര്ച്ച് 2026 (19:23 IST)
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തെയും സിനിമാ ലോകത്തെയും ഇളക്കിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിജയ്- സംഗീത വിവാഹമോചന വാര്ത്ത. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷമായി വിജയ്ക്ക് മറ്റൊരു സഹതാരവുമായി വിവാഹേതരബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹര്ജിയില് സംഗീതയുടെ ആരോപണം. ഇത് വിവാദമായതോടെ ഈ നടി തൃഷയാണെന്ന തരത്തില് സോഷ്യല് മീഡിയയില് അഭ്യൂഹങ്ങള് പരന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു വിവാഹചടങ്ങില് വിജയ്ക്കൊപ്പം തൃഷ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും കൂടി ചെയ്തതോടെ ചര്ച്ചകള് സജീവമായിരിക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിഷയത്തില് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഖുശ്ബു സുന്ദര്. ഐഎഎന്എസിനോടായിരുന്നു ഖുശ്ബുവിന്റെ പ്രതികരണം. വിജയും തൃഷയും ഒരുമിച്ച് വിവാഹത്തില് പങ്കെടുത്തതിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഖുശ്ബു നല്കിയ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ. ആളുകള്ക്ക് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തില് ഇത്ര താത്പര്യമെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. അത് അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതമാണ്. അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെങ്കില് മാത്രം നമുക്ക് അതേ പറ്റി സംസാരിക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ എന്തിനാണ് വലിയ പ്രശ്നമാക്കുന്നത്. അത് അവര് നോക്കിക്കോളും. ജനങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഖുശ്ബു ചോദിക്കുന്നു.