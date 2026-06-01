Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (18:19 IST)

ഗുരുവായൂരപ്പനെ സുഗമമായി ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് അവസരം; ക്ഷേത്രത്തില്‍ വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ സംവിധാനം വരുന്നു

Guruvayoor Devaswom Jasmin Jaffer
തൃശൂര്‍: ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദര്‍ശനത്തിനായി വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പദ്ധതിയിടുന്നു. ഭക്തര്‍ക്ക് സുഖകരമായ ദര്‍ശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം പാലിച്ചാണ് വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം ചെയര്‍മാന്‍ എ വി ഗോപിനാഥ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. ദര്‍ശനത്തിനായി മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നില്‍ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒരു ഫേസ്ആപ്പ് സംവിധാനവും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. 
 
അപേക്ഷിച്ച ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച ഏജന്‍സിക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൈമാറും. ക്യൂ കോംപ്ലക്‌സ് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകുന്നതുവരെ ഈ സംവിധാനങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കും. മിക്ക ആധുനിക ക്യൂ കോംപ്ലക്‌സുകളുടെയും നിര്‍മ്മാണത്തോടെ ഭക്തരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അവസാനിക്കും. ഇതിനായി മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ദേവസ്വം ചെയര്‍മാന്‍ അറിയിച്ചു.
 
   ക്ഷേത്ര വികസനത്തിന് ഭൂമി ആവശ്യമാണ്. പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി അവരുടെ ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിക്കുമെന്നും ചെയര്‍മാന്‍ അറിയിച്ചു. നവീകരിച്ച കൗസ്തുഭം വിശ്രമകേന്ദ്രം അടുത്ത മാസം ഭക്തര്‍ക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കും. ഭക്തരുടെ ഫോണുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഡിജി ലോക്കര്‍ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കും. ദര്‍ശനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ ഫ്‌ലൈഓവര്‍ മാറ്റി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ പുതിയ ഫ്‌ലൈഓവര്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും വൃദ്ധര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അതില്‍ കയറാന്‍ കഴിയുമെന്നും ചെയര്‍മാന്‍ അറിയിച്ചു.
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology....

