രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് വൈകിയതിനെ തുടര്ന്ന് ദമ്പതികള്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി; റെയില്വേയോട് 69,001 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കാന് ഉത്തരവിട്ടു
രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് യാത്ര വൈകിയതിനെ തുടര്ന്ന് രാജസ്ഥാന് ദമ്പതികള്ക്ക് കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിമാനം നഷ്ടമായതിനെ തുടര്ന്ന് ഏകദേശം ഒമ്പത് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, മാനസിക പീഡനം, അനുബന്ധ ചെലവുകള് എന്നിവയ്ക്കായി 69,001 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കാന് റെയില്വേയോട് നിര്ദ്ദേശിച്ച ഉത്തരവ് രാജസ്ഥാന് സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ തര്ക്ക പരിഹാര കമ്മീഷന് ശരിവച്ചു.
ജുഡീഷ്യല് അംഗം നിര്മ്മല് സിംഗ് മെദ്വാള്, അംഗം കരുണ ജെയിന് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വെസ്റ്റ് സെന്ട്രല് റെയില്വേ സമര്പ്പിച്ച അപ്പീല് തള്ളുകയും കോട്ട നിവാസികളായ അനില് കുമാര് റാണയ്ക്കും അനിത റാണയ്ക്കും അനുകൂലമായി ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷന്റെ 2023 ഓഗസ്റ്റിലെ ഉത്തരവ് ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.