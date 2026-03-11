ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
മരുമകനെയും ക്ഷണിക്കണമെന്നാണോ?, കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കണമെന്ന് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

CM pinarayi vijayan, rajeev chandrasekhar, Kerala News
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:41 IST)
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കേരള സന്ദര്‍ശനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിലെ ക്ഷണം സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങളില്‍ മറുപടിയുമായി ബിജെപി നേതാവ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍. പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയെയാണ് ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ടതെന്നും അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയല്ലെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു.

'മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞങ്ങള്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ അനുസരിച്ച് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും വിളിക്കണമെന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്?' അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ആര് വരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കട്ടെ. തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി 30 ദിവസമുണ്ട്. സിപിഎം വിവാദം തിരഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രിയാകില്ലെന്നും റിയാസ് മന്ത്രിയാകില്ലെന്നും അവര്‍ക്കറിയാം. എന്തെങ്കിലും വിവാദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അതില്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഭാഗമാകരുത്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്ന കാര്യം ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കറിയാം. അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞില്ല. ഇതെല്ലാം വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ്. ഇത്തരം വിവാദങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. സര്‍ക്കാരിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ആര് വരണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോട് 7 ദിവസം മുന്‍പെ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല. ഇതെല്ലാം തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പെ ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാാനുള്ള തന്ത്രമാണ്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു.



