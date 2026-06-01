ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരന് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനംകൊണ്ട് 8 ലിറ്റര്‍ പെട്രോള്‍ മാത്രമേ വാങ്ങാന്‍ കഴിയൂ; അമേരിക്കക്കാരന് വാങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നത് 199ലിറ്റര്‍

Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (19:55 IST)

ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരന് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനംകൊണ്ട് 8 ലിറ്റര്‍ പെട്രോള്‍ മാത്രമേ വാങ്ങാന്‍ കഴിയൂ; അമേരിക്കക്കാരന് വാങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നത് 199ലിറ്റര്‍

ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരന് തന്റെ ദൈനംദിന വരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് 8 ലിറ്റര്‍ പെട്രോളോ ഡീസലോ മാത്രമേ വാങ്ങാന്‍ കഴിയൂ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 10 സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളില്‍ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കണക്കാണിത്. മറുവശത്ത് ഒരു ശരാശരി യുഎസ് പൗരന് അവരുടെ ദൈനംദിന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് 199 ലിറ്റര്‍ പെട്രോളും 171 ലിറ്റര്‍ ഡീസലും വാങ്ങാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.
 
മെയ് 25 ന് ഓരോ രാജ്യത്തെയും പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വിലകള്‍ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്തിച്ചേര്‍ന്ന കണക്കുകള്‍ - GlobalPetrolPrices.com ആണ് സമാഹരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍, ഇറ്റലി, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മ്മനി, യുകെ, ജപ്പാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനത്തിന് 50 ലിറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ പെട്രോളോ ഡീസലോ വാങ്ങാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
ഡീസല്‍ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്നത് വെനിസ്വേലയിലാണ്. ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് ശരാശരി 2,573 ലിറ്റര്‍ ഇന്ധനം രാജ്യത്തെ പൗരന് ലഭിക്കുന്നു. ഇറാനില്‍ ഈ കണക്ക് 1,866 ലിറ്ററാണ്. എണ്ണ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്ധനം ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞതാണ്.  കുവൈറ്റ്, വെനിസ്വേല, ഖത്തര്‍, ഇറാന്‍, ലിബിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആളുകള്‍ക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനത്തില്‍ 200 ലിറ്ററിലധികം പെട്രോളോ ഡീസലോ വാങ്ങാന്‍ കഴിയും.
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology....

മറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

മാനസിക പീഡനം, അനുബന്ധ ചെലവുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി 69,001 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ റെയില്‍വേയോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഉത്തരവ് രാജസ്ഥാന്‍ സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാര കമ്മീഷന്‍ ശരിവച്ചു.

മറുവശത്ത് ഒരു ശരാശരി യുഎസ് പൗരന് അവരുടെ ദൈനംദിന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് 199 ലിറ്റര്‍ പെട്രോളും 171 ലിറ്റര്‍ ഡീസലും വാങ്ങാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. ദര്‍ശനത്തിനായി മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നില്‍ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒരു ഫേസ്ആപ്പ് സംവിധാനവും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ സൗരോര്‍ജ്ജ ഉല്‍പാദന ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇറക്കുമതിയെ പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

വേശ്യാലയം നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും റെയ്ഡുകളില്‍ ലൈംഗികത്തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാന്‍ പോലീസിന് അധികാരമില്ല. റെയ്ഡില്‍ പിടിക്കുന്ന ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളെ ഇരകളാക്കാനോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.