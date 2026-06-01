ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരന് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനംകൊണ്ട് 8 ലിറ്റര്‍ പെട്രോള്‍ മാത്രമേ വാങ്ങാന്‍ കഴിയൂ; അമേരിക്കക്കാരന് വാങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നത് 199ലിറ്റര്‍

ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരന് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനംകൊണ്ട് 8 ലിറ്റര് പെട്രോള് മാത്രമേ വാങ്ങാന് കഴിയൂ; അമേരിക്കക്കാരന് വാങ്ങാന് കഴിയുന്നത് 199ലിറ്റര്
ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരന് തന്റെ ദൈനംദിന വരുമാനത്തില് നിന്ന് 8 ലിറ്റര് പെട്രോളോ ഡീസലോ മാത്രമേ വാങ്ങാന് കഴിയൂ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 10 സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളില് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കണക്കാണിത്. മറുവശത്ത് ഒരു ശരാശരി യുഎസ് പൗരന് അവരുടെ ദൈനംദിന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് 199 ലിറ്റര് പെട്രോളും 171 ലിറ്റര് ഡീസലും വാങ്ങാന് കഴിയുമെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
മെയ് 25 ന് ഓരോ രാജ്യത്തെയും പെട്രോള്, ഡീസല് വിലകള് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്തിച്ചേര്ന്ന കണക്കുകള് - GlobalPetrolPrices.com ആണ് സമാഹരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്, ഇറ്റലി, ഫ്രാന്സ്, ജര്മ്മനി, യുകെ, ജപ്പാന് എന്നിവിടങ്ങളില് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനത്തിന് 50 ലിറ്ററില് കൂടുതല് പെട്രോളോ ഡീസലോ വാങ്ങാന് കഴിയുമെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഡീസല് ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്നത് വെനിസ്വേലയിലാണ്. ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനത്തില് നിന്ന് ശരാശരി 2,573 ലിറ്റര് ഇന്ധനം രാജ്യത്തെ പൗരന് ലഭിക്കുന്നു. ഇറാനില് ഈ കണക്ക് 1,866 ലിറ്ററാണ്. എണ്ണ ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് ഇന്ധനം ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞതാണ്. കുവൈറ്റ്, വെനിസ്വേല, ഖത്തര്, ഇറാന്, ലിബിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആളുകള്ക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനത്തില് 200 ലിറ്ററിലധികം പെട്രോളോ ഡീസലോ വാങ്ങാന് കഴിയും.