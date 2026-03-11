"തൃഷ വിജയ്ക്കൊപ്പം വിവാഹത്തിന് പോകരുതായിരുന്നു, വീട്ടിലിരിക്കണമായിരുന്നു"; ഖേദപ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും പാർഥിപൻ

രേണുക വേണു|
Last Updated:
ബുധന്, 11 മാര്ച്ച് 2026 (10:38 IST)
Trisha
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു നടി തൃഷ കൃഷ്ണനെതിരെയുള്ള അധിക്ഷേപ പരാമർശത്തിൽ നടനും സംവിധായകനുമായ പാർഥിപൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ ഖേദപ്രകടനത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം. തൃഷക്കൊപ്പം വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയ അത്ര പോലും ആഘാതം കരൂർ ദുരന്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും തൃഷ ആ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുതായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും പറയണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയല്ല താൻ ആ വേദിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നത് എന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
"അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സ്ക്രീനിൽ തൃഷയുടെ ചിത്രം കാണിച്ചു. പെട്ടെന്ന് എനിക്കെന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് തടസങ്ങൾ മറികടന്നാണ് വിജയ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. 40 വയസായില്ലേ... തൃഷ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു, തനിക്ക് ലഭിച്ച ആ സാരിയും ഉടുത്ത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കണമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതായിരുന്നു... തൃഷ ആ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. തൃഷയ്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയ അത്ര പരിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കരൂർ ദുരന്തം പോലുമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.. ഇതൊക്കയായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഉള്ളിലെ ചിന്ത. പക്ഷെ അത് പറയണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നത്"- പാർഥിപൻ പറഞ്ഞു
ഒരു അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു പാർഥിപൻ തൃഷക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം ഉന്നയിച്ചത്. പൊന്നിയൻ സെൽവനിലെ
തൃഷയുടെ കഥാപാത്രമായ കുന്ദവൈയുടെ ചിത്രം സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ 'ഈ കുന്ദവൈയെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിലിരുത്തേണ്ടതാണ്. അതാണ് നല്ലത്. അവരെ പുറത്ത് വിടരുത്' എന്നായിരുന്നു പാർഥിപന്റെ പ്രതികരണം. ഇതിനെതിരെ തൃഷ രംഗത്തെത്തുകയും പാർഥിപൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് തന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി പാർഥിപൻ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത്.